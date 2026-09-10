安くなるのを待っていた人が一番損した理由

「損しない選び方はこれ」楽天モバイルの副回線に最適なのは？IIJmio、LINEMO、povoを実測比較

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通信費見直しアドバイザーの本間輝明が、格安SIMや光回線など、ネット回線全般の乗り換えをサポートするチャンネルです。 私は、通信費見直し教室を通じて1,000人以上にスマホやネット回線の通信費を見直しサポートしてきました。スマホやネット回線選びに役立つ専門的な情報をわかりやすくお伝えします。