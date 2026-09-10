【iPhone速報】新型18 Pro発表で型落ちも一斉値上げ！今買うべき機種を徹底解説
「ネット乗り換えチャンネル」が、「iPhone 18 Pro発表で型落ちも一斉値上げ！今買うべき人と待つべき人」と題した動画を公開した。動画では、通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、AppleのiPhone 18シリーズ発表に伴う価格変動の最新情報と、ユーザーの目的別に今すぐとるべき行動について徹底解説した。
今回の発表では、新型の「iPhone 18 Pro」の価格が256GBモデルで219,800円となり、7月の値上げ時からさらに25,000円上昇したことが明かされた。さらに、折りたたみ型の「iPhone Duo」は364,800円という価格設定となった。本間氏が問題視しているのは、新型だけでなく「iPhone 17」や「iPhone 16」などの型落ちモデルも、新モデル発表と同日に12,000円から17,000円の幅で一斉に値上げされた点である。本間氏は「今回一番損したのは、安くなるのを待っていた人」だと指摘し、待つことでお得に購入できる時代は終わったとの見解を示した。
動画の後半では、価格改定を踏まえて「今日動くべき人」を3つのタイプに分類し、具体的な対策を指南した。「Proが欲しい人」のうち256GBで足りる場合は、1世代前の「iPhone 17 Pro」がキャリアでも品薄かつ新型より割高になっているとして、9月12日に新型の18 Proを予約することを推奨。一方で512GBが欲しい場合は、ahamoに在庫が残る「iPhone 17 Pro」なら新型の18 Pro 512GBモデルより約16,500円安く抑えられるとした。「標準モデルが欲しい人」には、これ以上安くなる要素がないとして「iPhone 17」を今すぐ買うことを勧め、ahamoや楽天モバイルの乗り換えキャンペーンの活用を提案した。さらに「とにかく安く買いたい人」には、楽天モバイルで本体価格が据え置かれている「iPhone 16」を狙うのがベストだと語った。
キャリア各社の「iPhone 18 Pro」の価格は、予約が開始される12日前後に出そろう見込みである。自身の使い方や求めるスペックに合わせて、在庫がなくなる前に賢い選択肢を見極めることが重要だ。
今回の発表では、新型の「iPhone 18 Pro」の価格が256GBモデルで219,800円となり、7月の値上げ時からさらに25,000円上昇したことが明かされた。さらに、折りたたみ型の「iPhone Duo」は364,800円という価格設定となった。本間氏が問題視しているのは、新型だけでなく「iPhone 17」や「iPhone 16」などの型落ちモデルも、新モデル発表と同日に12,000円から17,000円の幅で一斉に値上げされた点である。本間氏は「今回一番損したのは、安くなるのを待っていた人」だと指摘し、待つことでお得に購入できる時代は終わったとの見解を示した。
動画の後半では、価格改定を踏まえて「今日動くべき人」を3つのタイプに分類し、具体的な対策を指南した。「Proが欲しい人」のうち256GBで足りる場合は、1世代前の「iPhone 17 Pro」がキャリアでも品薄かつ新型より割高になっているとして、9月12日に新型の18 Proを予約することを推奨。一方で512GBが欲しい場合は、ahamoに在庫が残る「iPhone 17 Pro」なら新型の18 Pro 512GBモデルより約16,500円安く抑えられるとした。「標準モデルが欲しい人」には、これ以上安くなる要素がないとして「iPhone 17」を今すぐ買うことを勧め、ahamoや楽天モバイルの乗り換えキャンペーンの活用を提案した。さらに「とにかく安く買いたい人」には、楽天モバイルで本体価格が据え置かれている「iPhone 16」を狙うのがベストだと語った。
キャリア各社の「iPhone 18 Pro」の価格は、予約が開始される12日前後に出そろう見込みである。自身の使い方や求めるスペックに合わせて、在庫がなくなる前に賢い選択肢を見極めることが重要だ。
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