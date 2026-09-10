「これはギルティ」無印良品の“芋ようかん”を食パンにのせたら…甘じょっぱいトーストアレンジ
無印良品の公式X（@muji_net）が9日、季節限定商品『紅はるかのスティック芋ようかん』を使ったトーストアレンジを紹介した。芋ようかんを食パンにのせて焼く意外な食べ方に、「わーーーーーッこれはギルティ」「罪が深い……!!!!」などのコメントが寄せられている。
【写真】これは至福…バターがじゅわっと溶ける“甘じょっぱい”芋ようかんトースト
投稿で紹介されたのは、季節限定商品の『紅はるかのスティック芋ようかん』を使ったアレンジ。食パンの上に芋ようかんをたっぷりとのせ、そのままトースターで焼くというものだ。
焼き上がったトーストにバターをのせれば、熱でじゅわっと溶け、芋ようかんの甘さとバターの塩気を一緒に楽しめる。朝食はもちろん、おやつにもぴったりの一品として紹介されている。
『紅はるかのスティック芋ようかん』は、紅はるかを使った季節限定商品。スティック形で、そのまま手軽に食べることができる。
投稿は21.5万件表示されるなど注目を集めており（10日午前11時15分現在）、「わーーーーーッこれはギルティ」「罪が深い……!!!!」「ほぉおおおお」「いもあんバタートースト良いですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】これは至福…バターがじゅわっと溶ける“甘じょっぱい”芋ようかんトースト
投稿で紹介されたのは、季節限定商品の『紅はるかのスティック芋ようかん』を使ったアレンジ。食パンの上に芋ようかんをたっぷりとのせ、そのままトースターで焼くというものだ。
『紅はるかのスティック芋ようかん』は、紅はるかを使った季節限定商品。スティック形で、そのまま手軽に食べることができる。
投稿は21.5万件表示されるなど注目を集めており（10日午前11時15分現在）、「わーーーーーッこれはギルティ」「罪が深い……!!!!」「ほぉおおおお」「いもあんバタートースト良いですね」などのコメントが寄せられている。