◇ナ・リーグ ドジャース3ー2レッズ（2026年9月8日 ロサンゼルス）

ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が8日（日本時間9日）、本拠でのレッズ戦に「5番・右翼」で先発出場。5回に決勝打を放ち、チームを6連勝に導いた。

2－2で迎えた5回2死一、二塁の第3打席で相手先発・ロドロの外角チェンジアップを中前に弾き返し、勝ち越し点を奪取。6試合連続打点を記録し、この一打が決勝点となった。

6連勝で地区5連覇への優勝マジックは「7」となり、試合後は「毎日違う選手が大事なところで打っている。投手陣は本当にいい投球をしているし、今は全てがうまくかみ合っている」とチーム状態の良さをうなずいた。

また、3回の第2打席では中前に打球を放つと、相手中堅手・マイヤーズが飛びついたものの捕球できずボールは後方へ転がった。T・ヘルナンデスは三塁ベースも蹴ってランニング本塁打を狙って本塁突入。ただ、レッズの遊撃手・デラクルスが外野からの中継プレーに入り、本塁へ105・3マイル（約169・4キロ）の剛速球をバックホームし、タッチアウトに。「打った瞬間から全力で走って、得点できるチャンスがあると思った。でも三塁を回ったところでアウトになった。残念ながら得点できなかった」と残念顔。デラクルスの剛速球には「多分、ああいう場面で僕をアウトにできるのは彼ぐらいじゃないかな。あれはリスペクトするしかない」と脱帽するしかなかった。

そして、このアウトで攻守交代となり、すぐに右翼守備につかなければいけなかったため「走っていきたくなかったよ（笑）。あそこまで行きたくなかった」とジョークを飛ばした。

8回途中まで2失点と好投し、チームを勝利に導いた先発・スクバルについては「山本みたいだと思う。彼がボールを持つたびに、本当にいい試合をしてくれると期待できる。ここに来てから4、5試合の先発でずっとそういう投球をしている」と先発陣の柱である山本由伸同様の働きぶりを称え「今は同じ側から彼の投球を見られて、対戦しなくていい。本当に見ていて楽しいよ」とチームメートになって良かったと笑った。