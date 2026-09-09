不安や心配をリセット！ライフさんが実践する「心を整える」丁寧な暮らし
YouTubeチャンネル「60歳からの幸せライフ」が「【シニアライフ60代】シンプルライフ、丁寧な暮らし、60代主婦の暮らし方」を公開しました。動画では、ライフさんが日々の暮らしの中で心を整える大切さについて、自身の考えや日常の風景を交えながら伝えています。
動画の冒頭、ライフさんは部屋を綺麗に整えることと同様に「心を丁寧に整えておくことも同じくらい大切」と思いを巡らせます。部屋は心の表れとも言われ、心がスッキリしていると自分の周りも綺麗にしようとする「片付けスイッチ」が自然と入るのだそうです。逆に心がスッキリしない時は、心の中に居座る不安や心配を全力で追い払い、前に進むことだけをひたすら考えるようにしていると明かしました。
その後、楽しみにしていたというオアシス珈琲の「きれいなコーヒー」の詰め合わせが届き、箱いっぱいのカラフルなドリップバッグを紹介。さらに、近くに住む娘が手作りの「イチゴのパウンドケーキ」を持って遊びに来てくれました。ライフさんは娘と一緒にコーヒーを淹れ、お茶の時間を楽しみながら「自分の心が暗い気持ちに居座られていないかどうかを日頃からチェックして心を整えておくことは大切なことです」とメッセージを添えています。
「心に丁寧な暮らしはこれから先のシニアライフをきっとより良いものにしてくれるでしょう」と締めくくられた今回の動画。日常の小さな気づきや心を整える工夫は、心豊かなシニアライフを送るためのヒントになりそうです。
動画の冒頭、ライフさんは部屋を綺麗に整えることと同様に「心を丁寧に整えておくことも同じくらい大切」と思いを巡らせます。部屋は心の表れとも言われ、心がスッキリしていると自分の周りも綺麗にしようとする「片付けスイッチ」が自然と入るのだそうです。逆に心がスッキリしない時は、心の中に居座る不安や心配を全力で追い払い、前に進むことだけをひたすら考えるようにしていると明かしました。
その後、楽しみにしていたというオアシス珈琲の「きれいなコーヒー」の詰め合わせが届き、箱いっぱいのカラフルなドリップバッグを紹介。さらに、近くに住む娘が手作りの「イチゴのパウンドケーキ」を持って遊びに来てくれました。ライフさんは娘と一緒にコーヒーを淹れ、お茶の時間を楽しみながら「自分の心が暗い気持ちに居座られていないかどうかを日頃からチェックして心を整えておくことは大切なことです」とメッセージを添えています。
「心に丁寧な暮らしはこれから先のシニアライフをきっとより良いものにしてくれるでしょう」と締めくくられた今回の動画。日常の小さな気づきや心を整える工夫は、心豊かなシニアライフを送るためのヒントになりそうです。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
なんだか少し、疲れていませんか。 ここは、人生を軽くしていく場所です。 いつもご視聴ありがとうございます。 1960年生まれのライフです。 このチャンネルでは、 🌿 暮らしを軽くする工夫 🌿 心が少し軽くなる考え方 🌿 夫婦ふたりの穏やかな日常 をテーマに、3日に一度、18時に動画をお届けしています。 子どもたちが独立し、現在は夫とふたり暮らしです。 60代になってから、持ち物を減らしたり、家事のやり方を見直したり、無理な頑張りを手放したり。 当たり前だと思っていたことを少しずつ変えてきました。 すると、暮らしだけでなく、気持ちまで軽くなりました。 このチャンネルでは、部屋のこと、お金のこと、人との距離感のこと。 そして人生後半を心地よく過ごすための小さな工夫を、日々の暮らしを通してお話ししています。 🌷 暮らしを軽くするヒント 🌷 心が少し軽くなる考え方 🌷 夫婦ふたり暮らしの日常 🌷 人生後半を心地よく楽しむ工夫 「年を重ねても、人生はもっと軽やかにできる」 同世代の方へ。 そして、これからを心地よく生きていきたい方へ。 ここが、少し肩の力を抜ける場所になれたらうれしいです。 ──────────────── 📕 著書 『64歳、やめて捨てたら手に入った、幸せな暮らし』（扶桑社） https://www.amazon.jp/dp/4594099017 📷 Instagram（お仕事のご依頼はこちら） https://www.instagram.com/happy_senior1960 🎵 BGMについて 音楽生成AI「SUNO」による音源を一部の動画で使用しています。 https://www.suno.ai/ ──────────────── 🌸 チャンネル登録はこちら https://www.youtube.com/@60life 3日に一度、18時。 一日の終わりに、そっと整う時間をお届けしています。 またここで、お会いできたらうれしいです
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