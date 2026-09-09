◇欧州CL1次リーグ第1節 リール-ベティス（2026年9月8日 ヴィルヌーヴダスク）

サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）が8日に開幕。リール（フランス）の日本代表FW上田綺世（28）は本拠ベティス（スペイン）戦に先発出場。前半12分に移籍後2戦連発となる先制ゴールを決めたが、味方に退場者が出て数的不利になったことも響き2-3と逆転負け。それでもCL通算3得点に伸ばし、本田圭佑らに並ぶ日本人4位タイに浮上した。

新加入の上田は移籍後2試合目にして初スタメンに抜てき。CL本戦の出場はフェイエノールト時代の24-25シーズン以来2季ぶり。定位置を争う39歳の元フランス代表FWジルーがベンチスタートとなった。

すると前半12分、いきなり先制ゴール。フランス代表キリアン・エムバペの弟イーサンとの“ホットライン”が開通。右からのピンポイントクロスに頭で合わせ移籍後2戦連発。最初に訪れた決定機を確実に決めると、本拠サポーターは大盛り上がり。フェイエノールト所属時も含めると公式戦5試合連続ゴールと好調ぶりをアピールした。

試合はその後、互いにゴールを奪い合う展開となり2-3と痛恨の逆転負け。後半11分、相手の“挑発行為”に思わず肘打ちで返してしまった19歳イーサンがVAR判定により一発退場。数的不利になったことも響いてしまった。

上田は後半32分に途中交代。満を持してFWジルーが投入されたがチャンスで決めきれず。黒星発進となってしまった。

＜欧州CL日本人得点者（上位7人）＞

1位6得点 南野拓実（ザルツブルク、リバプール、モナコ）

2位4得点 香川真司（ドルトムント）

2位4得点 前田大然（セルティック）

4位3得点 本田圭佑（CSKAモスクワ）

4位3得点 鎌田大地（Eフランクフルト）

4位3得点 古橋亨梧（セルティック）

4位3得点 上田綺世（フェイエノールト、リール）