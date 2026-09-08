8日午後9時40分、石神井川に「レベル４氾濫危険警報」 が発表されました。

石神井川は、氾濫に厳重な警戒が必要です。

氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。

◆浸水が予想される地域

〇東京都

荒川区、北区、練馬区、板橋区、西東京市、小平市、小金井市

「レベル４」は危険な場所からの避難が必要な状況で、気象庁は「速やかに適切な避難行動をとってほしい」としています。自治体からの避難情報を確認してください。また、いま自分のいる場所が浸水想定区域など危険度の高い場所かどうかを確認し、状況に応じて身を守る行動を心がけてください。

◆エリアごとに詳しく

【警戒レベル4相当】これは、避難指示の発令の目安です。

流域の住民は、建物の二階に避難するなど浸水に警戒してください。

特に、地下施設は水が流れ込むおそれがありますので、十分警戒してください。



＜水位＞

石神井川の各水位観測所の実況水位（8日21時24分）と予測水位（8日22時20分までの最大値） は次のとおりです。

向台水位観測所［西東京市］

氾濫危険水位2.69（A.P.58.64）ｍ 氾濫発生水位3.17（A.P.59.12）ｍ

実況 0.68（A.P.56.63）ｍ 氾濫発生水位まで あと2.49ｍ

予想 0.69（A.P.56.64）ｍ 氾濫発生水位まで あと2.48ｍ

稲荷橋水位観測所［練馬区］

氾濫危険水位3.54（A.P.46.78）ｍ 氾濫発生水位4.27（A.P.47.51）ｍ

実況 3.64（A.P.46.88）ｍ 氾濫発生水位まで あと0.63ｍ

予想 3.67（A.P.46.91）ｍ 氾濫発生水位まで あと0.60ｍ

加賀橋水位観測所［板橋区］

氾濫危険水位5.81（A.P.14.50）ｍ 氾濫発生水位7.81（A.P.16.50）ｍ

実況 1.38（A.P.10.07）ｍ 氾濫発生水位まで あと6.43ｍ

予想 2.68（A.P.11.37）ｍ 氾濫発生水位まで あと5.13ｍ

溝田橋水位観測所［北区］

氾濫危険水位7.70（A.P.4.70）ｍ 氾濫発生水位8.42（A.P.5.42）ｍ

実況 4.67（A.P.1.67）ｍ 氾濫発生水位まで あと3.75ｍ

予想 5.22（A.P.2.22）ｍ 氾濫発生水位まで あと3.20ｍ

今後、これらの基準点において水位上昇の危険があるので、注視してください。

◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく

◯加賀橋 水位観測所（板橋区）

・8日21:20（ 現在 ）水位 1.21m -

・8日22:20（１時間後）水位 2.68m -

・8日23:20（２時間後）欠測

・9日00:20（３時間後）欠測

・9日01:20（４時間後）欠測

・9日02:20（５時間後）欠測

・9日03:20（６時間後）欠測

◯稲荷橋 水位観測所（練馬区）

・8日21:20（ 現在 ）水位 3.46m -

・8日22:20（１時間後）水位 3.65m レベル4

・8日23:20（２時間後）欠測

・9日00:20（３時間後）欠測

・9日01:20（４時間後）欠測

・9日02:20（５時間後）欠測

・9日03:20（６時間後）欠測

◯向台 水位観測所（西東京市）

・8日21:20（ 現在 ）水位 0.71m -

・8日22:20（１時間後）水位 0.69m -

・8日23:20（２時間後）欠測

・9日00:20（３時間後）欠測

・9日01:20（４時間後）欠測

・9日02:20（５時間後）欠測

・9日03:20（６時間後）欠測

◯溝田橋 水位観測所（北区）

・8日21:20（ 現在 ）水位 4.65m -

・8日22:20（１時間後）水位 5.22m -

・8日23:20（２時間後）欠測

・9日00:20（３時間後）欠測

・9日01:20（４時間後）欠測

・9日02:20（５時間後）欠測

・9日03:20（６時間後）欠測

◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく

◯石神井川流域

・8日20時20分から8日21時20分までの流域平均雨量 24ミリ

・8日21時20分から8日22時20分までの流域平均雨量の見込み 7ミリ