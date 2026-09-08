【ＭＬＢ】あぁ…両リーグ最速で終戦決定のエンゼルス・トラウト哀れむ声「それが彼の望みなのでしょう」
エンゼルスは７日（日本時間８日）の敵地レッドソックス戦に２-５で敗れ、両リーグ最速で９０敗（５４勝）に到達。１２年連続でプレーオフ進出を逃した。
国際メディア「スポーツ・キーダ」はエンゼルスの〝終戦〟を嘆くファンの声を掲載。「マイク・トラウトの才能を無駄にした」「トラウトはまさに地獄に落ちて、もう２度とポストシーズンに進出できないと思う」「こんなに才能がある選手がこんなに弱いチームにいるのを見るのは本当に悔しい」「かわいそうなトラウトだけど、それが彼の望みなのでしょう」「トラウトをそこから出して」と今季も悲願にたどり着けなかったマイク・トラウト外野手（３５）を哀れむ声がＳＮＳで一斉に上がったという。
３度のＭＶＰを誇るトラウトだが、プレーオフは２０１４年にロイヤルズとのア・リーグ地区シリーズに出場したのみ。これを最後にエンゼルスはプレーオフの舞台から遠ざかっている。
今月、エンゼルスのアート・モレノオーナーがＮＦＬなどプロチームを多く所有する大富豪のスタン・クロエンケ氏に球団を売却すると発表。球界で最も裕福なオーナーになるといわれるクロエンケ氏の手腕で、来季こそは歓喜の秋を迎えたい。