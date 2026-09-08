今回紹介するのは、Threadsに投稿された、お迎えしたばかりの子猫と息子さんのひとコマ。子猫を迎えてまだ2日というのに、早くも息子さんはすっかり「下僕」と化してしまったのだとか。

いったい何があったのか…しゃがみ込む息子さんの背中には、小さな体で必死によじ登ろうとする子猫の姿がありました。この投稿はThreadsでいいね1万5000件以上を記録するなど、大きな反響を呼びました。

【写真：しゃがみ込む息子→『背中』を見ると、乗っていたのは…笑ってしまう光景】

子猫がお迎え2日目で早くも下僕を発見

今回、Threadsに投稿したのは「ズボラ母」さん。登場したのは、生後2ヶ月の子猫・こてんちゃんです。

こてんちゃんは、投稿主さんの義実家で保護された母猫が産んだ子。投稿当時はお迎えされたばかりの子猫なのだそうです。

しゃがみ込む息子さんの背中に、小さな前足をかけてよじ登ろうとしていたこてんちゃん。目指す先は肩のあたり。必死に体を持ち上げようとする様子は、まるで小さな登山家みたいです。

お迎えからたった2日というスピード感で、早くも息子さんを踏み台に見立ててしまったようです。

『順位決定にゃ』の声に納得?下僕確定の息子さん

この様子を見たThreadsユーザーたちからは、「おめでとう御座います！！ww」「これぞぬこ様の下僕の鏡！」「順位決定にゃ」「ナイス踏み台！！」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの人が、こてんちゃんの堂々とした下剋上っぷりにすっかり心を掴まれてしまったようです。

生後2ヶ月とはいえ、人間を足場にする度胸はすでに一人前。義実家からやってきたばかりの新入りこてんちゃんは、あっという間に家族の中での立ち位置を築きつつあるようです。息子さんには、これからも長く猫様の下僕としての活躍を期待したいところですね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ズボラ母」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。