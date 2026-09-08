日本初｢スターバックス専用自販機」が誕生 自販機限定『キャラメルマキアート』など4商品を展開
スターバックス・コーポレーションとサントリービバレッジ＆フードは、日本初となる「スターバックス専用自動販売機」を9月中旬から全国で順次展開する。15日から発売される新商品を含む4商品をラインアップし、いつでも、どこでも気軽にスターバックスのコーヒーを楽しめる環境を広げる。
【画像】「スターバックス専用自動販売機」に展開される4商品
今回の自動販売機では、15日に新発売となるボトル缶コーヒー『スターバックス COFFEE SIGNATURES BLACK』と、同日にリニューアル発売される自動販売機限定商品『スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート』を販売。さらに、2025年11月の発売以降展開されている『スターバックス MY COFFEE TIME ブラック』『同 カフェラテ』も取り扱う。これら4商品は、専用自動販売機に加えて全国のサントリーの自動販売機でも順次展開される予定だ。
自動販売機は、スターバックスのブランドカラーであるグリーンと上質感のあるブラックを基調としたデザイン。側面にはブランドを象徴するサイレンロゴを大きく配置し、正面には「いつでも、どこでも、気軽にスターバックスを」というブランドメッセージと、商品の飲用シーンをイメージした写真をレイアウトする。商品を選ぶ時間にも、スターバックスの世界観を感じられるデザインとなっている。
新商品の『スターバックス COFFEE SIGNATURES BLACK』は、スターバックスのRTD飲料では同シリーズのみとなる“エスプレッソロースト豆”を使用。豊かな香りと重厚なコクに加え、香ばしい余韻を楽しめる味わいが特徴で、パッケージにはコーヒーへの情熱や焙煎へのこだわりを象徴する「1971」の文字をあしらった。
『スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート』は、スターバックス厳選のコーヒーに香ばしく甘いキャラメルの風味と、コクにこだわったミルクを合わせた商品。今回、パッケージをリニューアルし、ブランドを象徴するグリーンのロゴやキャラメルソースをイメージした模様、やわらかなグラデーションを採用した。
『スターバックス MY COFFEE TIME ブラック』は、RTD用に厳選したアラビカ豆を使用し、苦みや渋みを抑えた香り豊かなブラックコーヒー。『同 カフェラテ』は、深煎りコーヒーの香ばしさやコクとミルクをブレンドし、豊かなミルクのコクを感じられる味わいに仕上げている。
自動販売機の展開は全国が対象。設置に際しては諸条件があり、詳細はサントリービバレッジ＆フードの問い合わせ窓口で案内される。
【画像】「スターバックス専用自動販売機」に展開される4商品
今回の自動販売機では、15日に新発売となるボトル缶コーヒー『スターバックス COFFEE SIGNATURES BLACK』と、同日にリニューアル発売される自動販売機限定商品『スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート』を販売。さらに、2025年11月の発売以降展開されている『スターバックス MY COFFEE TIME ブラック』『同 カフェラテ』も取り扱う。これら4商品は、専用自動販売機に加えて全国のサントリーの自動販売機でも順次展開される予定だ。
新商品の『スターバックス COFFEE SIGNATURES BLACK』は、スターバックスのRTD飲料では同シリーズのみとなる“エスプレッソロースト豆”を使用。豊かな香りと重厚なコクに加え、香ばしい余韻を楽しめる味わいが特徴で、パッケージにはコーヒーへの情熱や焙煎へのこだわりを象徴する「1971」の文字をあしらった。
『スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート』は、スターバックス厳選のコーヒーに香ばしく甘いキャラメルの風味と、コクにこだわったミルクを合わせた商品。今回、パッケージをリニューアルし、ブランドを象徴するグリーンのロゴやキャラメルソースをイメージした模様、やわらかなグラデーションを採用した。
『スターバックス MY COFFEE TIME ブラック』は、RTD用に厳選したアラビカ豆を使用し、苦みや渋みを抑えた香り豊かなブラックコーヒー。『同 カフェラテ』は、深煎りコーヒーの香ばしさやコクとミルクをブレンドし、豊かなミルクのコクを感じられる味わいに仕上げている。
自動販売機の展開は全国が対象。設置に際しては諸条件があり、詳細はサントリービバレッジ＆フードの問い合わせ窓口で案内される。