スーパーのバナナ売り場で、試食販売を担当することになった野々さん。慣れない仕事に戸惑いながら店頭に立つものの、買い物客はなかなか足を止めず、試食にも手を伸ばしてもらえない。



【漫画】「スーパーのバナナ売り場をイベント会場にしちゃった話」を読む

そこで彼女は、少しでも興味を持ってもらおうと、ある呼びかけを始めた。すると、それまで通り過ぎていた買い物客が次々と集まり、売り場はまるでイベント会場のような盛り上がりに。



用意していたバナナはほぼ完売し、店員からも驚かれるほどだったという。この出来事について野々さんは、漫画「スーパーのバナナ売り場をイベント会場にしちゃった話」として描き、Instagramに投稿している。



なかなか試食してもらえない状況で、どのようにしてこのアイデアを思いついたのだろうか。当時の様子や試食販売を通して感じたことについて、作者の野々さんに話を聞いた。



ーバナナの試食販売をすることになったとき、どのような気持ちでしたか？



バナナはお腹に溜まりやすいし、キウイなど他の果物の方が食べてもらいやすいイメージがあったので、普通に待ってるだけだとあまり試食してもらえないんじゃないかと不安でした。



ーお客様に「もっちり派」「さっぱり派」と尋ねる方法は、どのように思いついたのでしょうか？



ただバナナを食べてください！だと立ち止まってもらえそうになかったので、少しでも気になってもらえるように考えて絞り出した苦肉の策でした笑



ーこの経験を振り返って、印象に残っていることや学んだことがあれば教えてください。



何を売るかじゃなくて、まずどうやって興味を持ってもらうかが大事なんだなぁと感じました。バナナなんて毎朝食べてるから…と試食を拒否した人が、意外とノリノリで「私はこっち派かも」と食べてくれたときは嬉しかったですね！



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）