〈相模原17歳女子高生殺害〉実名公表された19歳元カレ 家族への危害もほのめかし…家裁「反省や悔悟の情は乏しい」

「反省や悔悟の情は乏しく、被害者の遺族に対する慰謝の措置も全く取られていない」――。神奈川県相模原市の河川敷で今年6月、座間市の高校3年生・佐藤唯来（ゆら）さん（当時17）が殺害された事件。横浜家裁は8月26日までに少年審判を開き、殺人などの非行内容で送致されていた元交際相手で無職の高橋颯真被告（19）＝特定少年として実名公表＝を検察官送致（逆送）する決定を下した。これを受け、横浜地検は9月4日、高橋被告を殺人やストーカー規制法違反などの罪で起訴した。「集英社オンライン」では、事件の重大性や社会的影響を判断して実名で報道する。

《特定少年・画像》「会わないと家族殴るぞ…」逮捕された19歳“元カレ”高橋被告の素顔

「とりあえず家行って恨んでるやつ殺す」家族への危害をほのめかすメッセージ

事件が起きたのは今年6月10日の夜。相模原市南区の相模川河川敷で、佐藤さんが首を絞められ、翌11日に死亡しているのが見つかった。警察は同日、元交際相手の高橋被告を殺人容疑で逮捕した。

2人は2025年9月ごろから今年4月まで交際していたとみられている。しかし、破局後も高橋被告は佐藤さんに復縁を求め続けていた。

高橋被告は4月から6月にかけ、佐藤さんに計52回にわたってLINEでメッセージを送り、復縁を要求。さらに「もうとりあえず家行って恨んでるやつ殺す」などと、家族への危害をほのめかすメッセージも送っていたという。

社会部記者が事件当日の経緯について解説する。

「事件当日の夜、高橋被告は『花火をしよう』などと言って佐藤さんを河川敷に呼び出したとされています。逮捕後の調べに対しては『今回も再度復縁を迫ったが断られたので犯行に及んだ』『復縁を断られカッとなった』などと供述していたと報じられています。高橋被告は佐藤さんの背後から首に腕を巻き付け、締め付けるなどして殺害したとされています」

横浜家裁は8月26日付で高橋被告の逆送を決定。その決定理由では、犯行だけでなく事件後の態度についても厳しく言及されていた。

「家裁は、高橋被告が『相当な時間、被害者の首を締め付けた』と指摘し、殺意の強さや犯行の残虐性を重くみています。また、佐藤さんには落ち度がなく、17歳という若さで将来を奪われた結果は重大だとしました。

さらに事件後についても、『反省や悔悟の情は乏しく、被害者の遺族に対する慰謝の措置も全く取られていない』と指摘しています」（前出・社会部記者）

集英社オンラインではこれまで、高橋被告が無免許でバイクに乗り、地元の仲間らと行動していたことなどを報じてきた。

逮捕当時、取材に応じた高橋被告の父親は、息子の無免許運転についてこう話していた。

「あいつが無免許でバイクに乗っていたなんて、ニュースを見るまで本当に知らなかったんです。家にバイクがあるのも見たことがないし、そういう不良仲間とつるんでいることも把握していなかった」

しかし、高橋被告とみられるTikTokのアカウントには、無免許運転やバイク事故についての投稿が複数残されていた。投稿内容からは、2024年春から6月にかけて、少なくとも2度、バイクで事故を起こしていたことがうかがえる。

まず2024年5月8日の投稿には、こうある。

《1ヶ月前くらいにバイク事故起こして警察に行って病院代とか親に払わせて迷惑かけてばかりだし（中略）親は毎日のように事故のお金どうするのって聞いてくれてる理由わかったよ！俺がもうそういう事しないために言い聞かせてくれてるってわかったそれも知らずに暴言言っちゃってた、ごめんね！》

投稿では、事故後の病院代などを親に負担させたことに加え、親から「言い聞かせて」もらっていたとも記している。

「ちゃんとした彼女支えられる人になるね」

それから約1カ月後の6月10日には、再び事故についてこう投稿していた。

《やっぱりいつもやることはバカだなー！バイクなんてもう無免で乗らないって約束してたのに破って6月6日の夜に事故って緊急搬送されて色んな人に迷惑かけて結果膝の皿は粉砕骨折で手術！！絶対もう約束したことに対しては裏切ることはしません！》

さらに6月16日の投稿でも、

《もうバイクはとりま免許とってから乗り回します！事故らない程度に取ります。（中略）簡単に命は無くなるよ！！》

と綴っている。

これらはいずれも高橋被告とみられるアカウントの投稿であり、実際の事故状況の詳細までは確認できない。ただ、投稿内容だけをみれば、本人が無免許運転をめぐって周囲と「約束」していたことや、事故後の費用を親が負担し、親から注意を受けていたことになる。

また、2024年5月の投稿はこんな言葉で結ばれていた。

《ちゃんとした彼女支えられる人になるね》

それから約2年後、高橋被告は元交際相手だった佐藤さんを殺害した容疑で逮捕され、殺人などの罪で起訴された。今後は刑事裁判で、犯行に至った経緯などが審理されることになる。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班