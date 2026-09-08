角田裕毅の3戦連続Ｆ1出場が決定！スペイングランプリで“未知の”半市街地コース「マドリンク」に挑む　　

F1™第14戦スペイングランプリを前に、レーシングブルズは日本時間8日未明、角田裕毅が3戦連続で出場する事を正式に発表した。

角田は今シーズン、レッドブルとレーシングブルズでリザーブドライバーを務めているが、レッドブルのアイザック・ハジャーが手首を負傷。レーシングブルズのリアム・ローソンがレッドブルのドライバーとなり、角田がレーシングブルズのドライバーとして8カ月ぶりにF1に復帰した。

復帰第1戦のオランダグランプリでは、慣れないマシンで11位と入賞目前まで迫る好走を見せた角田。続くイタリアグランプリでは予選で出遅れ15位スタートとなったものの、決勝では一気に順位をジャンプアップし、10位となり、1ポイントを獲得する激走だった。

角田は今週末に開催されてるスペイングランプリに出場するのか注目されていたが、レッドブルによると、ハジャーのケガの回復は順調に進んでいるものの、まだF1のコックピットに戻る準備は整っていないということで、角田のスペイングランプリ出場が決まった。

来シーズンどのチームで戦うのか決まっていない角田は、2戦続けてのF1復帰で結果を出す猛アピールに成功した。

3戦連続出場となるスペイングランプリは、これまでハラマ、ヘレス、カタルーニャなどで開催されてが、今回は首都マドリードの市街地に新たに設置される半市街地コース「マドリンク」で初開催される。

未知のコースに角田がどう挑むのか、そして来シーズンのシート獲得に向けた強烈なインパクトを残せるのか、注目のスペイングランプリは今週末開催される。