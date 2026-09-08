SNSで51.1万回以上表示され3.8万以上の「いいね」を集めているのは、爪切り後の子猫の姿。ほっこりするような可愛らしい姿に、投稿には「思わずあはんかわいいって声出ました」「か、かわいい...!!!」などのコメントが届いています。

【写真：爪切りをしてもらった子猫→『終わった直後の様子』を見ると…とんでもなく尊い光景】

爪切りを終えた子猫

X（旧Twitter）アカウント「ねこであ｜小さな猫が猫になるまで」に投稿されたのは、爪を切ってもらった直後の子猫ちゃんの姿。爪切りが苦手な子の場合は、終わったらすぐに逃走することが多いそうですが…？

今回の子猫ちゃんは、なんと投稿主さんのお膝の上で爆睡していたそう！お腹を丸出しにして、手足も脱力させて、気持ちよさそうな表情ですやすや眠っていたといいます。終わって緊張がとけたのか、もしくは爪切りがよほど心地よかったのかもしれません。

爪切りが上手すぎる可能性も？

実は、投稿主さんはミルクボランティアをされている方なのだそう。これまでにもたくさんの子猫たちを新しい飼い主さんのもとへ送り出してきたとのことなので、子猫のお世話が得意なのも納得です！

このまま爪切りが好きな子に育てば、新しい飼い主さんのもとでもスムーズにお世話させてくれる子になりそうですね。とても親孝行になりそうな子猫ちゃんなので、早く飼い主さんが決まりますように。

爪切り後にうっとり眠ってしまう子猫ちゃんの投稿には、X民から「いいこすぎる…！」「最高です」「大人しく爪切られてえらいね」と称賛のコメントも届いていました。

Xアカウント「ねこであ｜小さな猫が猫になるまで」には、ミルクボランティアをされている「ねこであ」さんのもとへ預けられている子猫たちの可愛い姿がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「ねこであ｜小さな猫が猫になるまで」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。