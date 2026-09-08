「娘が孫を無理やり抱き締めて苦しがっています」

【写真】“抱き締め殺害”を図った母親の住宅に起きた異変

消防にそんな119番が入ったのは8月25日午前9時過ぎのことだった。通報者は孫の祖母。神奈川県藤沢市のJR東海道本線辻堂駅から徒歩約20分の閑静な住宅街、娘の家族が暮らす賃貸アパートに、一時滞在中だったという。

母親が娘に対し殺人未遂

アパート近くに住む20代男性が、通報直後の様子を振り返る。

「まず消防車が来て、消防隊員がAED（自動体外式除細動器）を持ってアパートの階段を上っていったんです。急病人かな?と思っていると、3、4分後に救急車が駆けつけました。私が見たのはそこまでです。出かけるところでしたし、まさか事件とは思いませんでしたので……」

その続きを、別の70代男性はこう話す。

「おばあちゃんが付き添って孫娘さんが救急車で運ばれていきました。パトカー2台や警察車両が集まってきて、鑑識とみられる警察官らが一家の部屋に入っていくんです。不安に思って近くにいた消防隊員に“何があったんですかね”と尋ねたんですが、“いやぁ”などと言葉を濁して教えてくれませんでした」

現場宅に駆けつけた神奈川県警藤沢署員が、3歳の次女に対する殺人未遂容疑で現行犯逮捕したのは、母親で無職の園田文恵容疑者（39）だった。部屋で次女を抱きかかえ、その顔を自分の胸に強く押し当てて圧迫。窒息させるなどして殺害しようとした疑いがある。

「現場では“一緒に死のうと思いました”などと話したといいます。しかし逮捕後は“強く抱き締めたのは認めますが、殺すつもりはありませんでした”と一部否認に転じました。次女は意識不明の重体です。祖母は娘から“育児に悩んでいる”などと相談を受け、心配して娘のアパートに一時滞在していたようです」（全国紙社会部記者）

近隣住民が語る“ごく普通の母親”の姿

一家は容疑者と夫、長女、次女の4人暮らし。犯行時、夫は外出中だったという。関係者によると、間取りは2LDKで家賃は9万円程度と周辺相場よりも賃料がやや高めの物件だ。

同じアパートの住人は、「お付き合いのない一家なので内情はわかりません」と言葉少な。

近所の女性が振り返る。

「逮捕されたお母さんを何度か見かけたことがあるんです。3歳ぐらいの子を連れて散歩していたり、アパートから出てきたり。いずれも思い詰めたような様子は感じませんでしたし、子どもに対する言葉遣いも乱暴ではありません。ごく普通のお母さんでしたよ」

次女の容体が気がかりという前出の20代男性は、

「助かってほしいです。事件前の夜10時から10時半ごろ、あのアパートの前を通ったことが何度かあって、容疑者宅から幼い子どもの泣き声が聞こえてきたんです。虐待をうかがわせる緊急性の高い声ではありませんでした。大人があやす声までは聞こえてきませんでしたが、よくある子どもの泣き声だったんです」

近所の住民らによると、事件当日の容疑者宅はベランダに洗濯物を干したままで、子どもが好きそうな人気キャラクターものの衣服が交じっていた。洗濯物は翌朝までに取り込まれ、シャッターが閉めっぱなしになったという。

次女の容体や事情などを家族に尋ねようと、容疑者宅を何度か訪ねたが、一度も応答はなかった。

落下させたり、浴槽で溺れさせたわけではない。わが胸に無理やり強く抱き締めて圧迫する、という聞いたことのない手口。育児経験はあったはずだし、孤立無援でもなかった。なぜ一線を越えたのか─。

週刊女性2026年9月22日号