アンダーパスでまた犠牲者…豪雨の首都圏・東北で被害続出　交差点一面が川のよう　休園取り消しで保育園混乱

列島を襲う災害級の大雨。

レベル4大雨危険警報が出された福島・いわき市は、道路が至る所で冠水し、辺り一面が茶色い水で覆われました。

アンダーパスが冠水し、またしても事故が。

大雨によって流れ込んだ雨水であふれるアンダーパス。

7日午前8時ごろ、いわき市のショッピングセンターの近くにあるアンダーパスが冠水し、少なくとも車2台が水没しました。

約3時間半が経過した現場では、水没していた車が姿を現しました。

水位は1メートルほど下がり、車の窓ガラスが確認できるように。

この冠水で、車の中に取り残された60代の女性が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。

通常の場合のアンダーパスを見てみると、高さは5メートルほど。

出入り口が坂になっているアンダーパスは、中央が周辺より低いため、大量の雨が降ったことで雨水が一気に流れ込んだとみられます。

冠水したアンダーパスの横にあるマンホールは常に水が噴き出している状態です。

豪雨によって街の排水能力を超え、交通量が多かったというアンダーパスの姿は一変しました。

冠水したアンダーパスでの事故を巡っては、8月13日の千葉豪雨で車が水没し、40代男性が亡くなったばかりです。

その千葉市では7日未明、レベル4大雨危険警報が発表。

国土交通省は、事故のあったアンダーパスで全国初となる予防的な通行規制を行いました。

非常に激しい雨で道路が冠水した千葉・大網白里市ではこんな光景が。

斉藤昌昭記者：

トラックが今、冠水していた場所に入ろうとしましたが止まりました。

「冠水注意」と書かれた看板が設置されている現場。

冠水している道路に遭遇した車が次々とUターンして引き返す様子が見られましたが…。

斉藤昌昭記者：

今、水しぶきを上げて乗用車が冠水した道路の中に入っていきました。何とか無事に渡り切れたようですが、車はすごいぬれてますね。今度はワゴン車ですか、バンタイプの車が冠水した道路の中に突っ込んできました。

一方、7日午前0時からの雨量が95.5mmを記録した宮城・仙台市でも、道路が冠水する被害が起きていました。

JR仙台駅には、ずぶぬれになって途方に暮れる観光客の姿が。

観光客は「雨がすごかった、風もあったし…。びしょびしょ」「傘の意味がない」「電車ないと困る。なんとか函館まで帰らないといけないので、はいつくばってでも帰ろうと思う」と話しました。

午前10時40分、宮城・丸森町を流れる雉子尾川は氾濫危険水位に達しました。

平常の川の様子を見ると、普段は細い川ですが、これが大量の雨水によって一気に濁流となったのです。

川が氾濫危険水域に達したため、町内の1182世帯2657人を対象に避難指示が出されました。

さらに宮城県内では土砂崩れも発生しています。

一方、巨大な木が倒れたのは山梨県。

7日午前11時過ぎ、身延山久遠寺の総門の手前にある松の木が倒れ、信号待ちをしていた車に衝突。

車のフロントガラスなどが損傷する被害が出ました。

原因は分かっていません。

被害に遭った人：

木が急にゆっくり倒れてきてびっくりした。スローモーションでスーッと来た感じ。

記録的大雨で、東京都心でも朝から厳戒態勢となっていました。

東京・北区にあるJR赤羽駅では、一部、列車の運休なども影響し、混雑緩和のために入場を一時、規制する事態に。

一方、午前9時半ごろの横浜駅前、普段は通勤時間ですが、駅にはあまり人がいないように感じられます。

駅の利用客：

全然普段より人が少ない。（小・中学校が）休校になってる。

大雨で学校の休校も相次ぎ、東京や横浜、千葉などの市立小・中学校の一部で休校となりました。

この大雨予想の対応を巡っては、こんな混乱も。

千葉市内にある保育園では、6日の午後3時に市から休園の連絡を受けたといいます。

しかし、その5時間後の午後8時、市は一転、休園を取り消したのです。

保育園のSNSには「いやいや、給食委託会社にも明日の給食断っちゃったよ。職員の出勤も断っちゃったよ。何考えてるの千葉市？」など、困惑する様子が投稿されていました。

この保育園は7日、出勤することができた職員で態勢を組んで対応したということです。

この雨ではレベル5土砂災害特別警報が伊豆諸島の新島村や大島町、利島村に発表されています。