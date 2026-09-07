『豊臣兄弟！』“家康”松下洸平、今川親子の横暴に悔し涙 ネット同情「やめたげてよ…」「見てるのつらいよ」
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第34回「最強のライバル」が6日に放送され、今川義元（大鶴義丹）らの振る舞いに家康（松下洸平）が涙を流す姿が描かれると、ネット上には「しんど、やめたげてよ…」「見てるのつらいよ」「爆泣」といった声が集まった。
【写真】第34回「最強のライバル」より
竹千代という幼名を使っていた家康は幼い頃、人質として義元のもとで暮らしていた。竹千代（谷利春瑠）は、義元の嫡男・竜王丸（桒木里夢）からいじめられる日々が続く。
そんな竹千代はある日、義元から小鳥を贈られる。義元の「そなたは松平家より預かった大事な当主じゃ」という言葉に対して、竹千代は心遣いに感謝しながら「この鳥も大切に育てまする」と約束する。
そこから数年後、竹千代は元服を迎えて名を元信へ改める。小鳥を大切に飼い続けた元信（松下洸平）のもとに、義元がやってくる。
小鳥を見ながら「すっかりそなたに懐いたのう」と義元が語りかけると、元信は「今では鳴き声で何を言っているのか、分かる気がいたしまする」と返す。続けて元信が小鳥について「私の心を癒してくれまする」と打ち明けると、義元は「それは何よりじゃ」と感心しつつ「であれば…殺せ」と命令する。
困惑する元信に対して、義元は「わしの命に逆らうことは決して許さぬ」と迫る。「やるのか？ やらぬのか？」と義元から詰め寄られた元信は、涙をこぼしながら鳥かごから小鳥を出して、両手で握る。
しかし、小鳥を殺すことができず手を離して逃した元信は、泣きながら「申し訳ありませぬ…手が滑って…」と主張。すると、外から一発の銃声が聞こえてくる。外では、成長して竜王丸から名を改めた氏真（三河悠冴）が銃を握り、義元に「父上、見事にしとめました」と報告。氏真によって撃たれた小鳥の前で、元信は呆然としつつ再び涙をこぼすのだった。
今川親子の横暴に悔し涙を流す元信の姿が描かれると、ネット上には「しんど、やめたげてよ…やめてあげて…」「見てるのつらいよ」「つらすぎて爆泣」などの反響や「今川親子鬼か」「怖すぎる」「鬼畜の所業」といった投稿が相次いでいた。
【写真】第34回「最強のライバル」より
竹千代という幼名を使っていた家康は幼い頃、人質として義元のもとで暮らしていた。竹千代（谷利春瑠）は、義元の嫡男・竜王丸（桒木里夢）からいじめられる日々が続く。
そこから数年後、竹千代は元服を迎えて名を元信へ改める。小鳥を大切に飼い続けた元信（松下洸平）のもとに、義元がやってくる。
小鳥を見ながら「すっかりそなたに懐いたのう」と義元が語りかけると、元信は「今では鳴き声で何を言っているのか、分かる気がいたしまする」と返す。続けて元信が小鳥について「私の心を癒してくれまする」と打ち明けると、義元は「それは何よりじゃ」と感心しつつ「であれば…殺せ」と命令する。
困惑する元信に対して、義元は「わしの命に逆らうことは決して許さぬ」と迫る。「やるのか？ やらぬのか？」と義元から詰め寄られた元信は、涙をこぼしながら鳥かごから小鳥を出して、両手で握る。
しかし、小鳥を殺すことができず手を離して逃した元信は、泣きながら「申し訳ありませぬ…手が滑って…」と主張。すると、外から一発の銃声が聞こえてくる。外では、成長して竜王丸から名を改めた氏真（三河悠冴）が銃を握り、義元に「父上、見事にしとめました」と報告。氏真によって撃たれた小鳥の前で、元信は呆然としつつ再び涙をこぼすのだった。
今川親子の横暴に悔し涙を流す元信の姿が描かれると、ネット上には「しんど、やめたげてよ…やめてあげて…」「見てるのつらいよ」「つらすぎて爆泣」などの反響や「今川親子鬼か」「怖すぎる」「鬼畜の所業」といった投稿が相次いでいた。