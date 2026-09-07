テレビ朝日系「アメトーーク！2時間SP」（後10・00）が6日、放送され、ファストフード大手「モスバーガー」の社内人気メニューの結果に一同が驚く場面があった。

この日最初のトークテーマは、モスバーガー芸人。モスバーガーをこよなく愛する芸人たちが、こだわりやお気に入りのメニューをプレゼンした。

そんな中、「ダイアン」ユースケ（49）は、「あえてのフィッシュバーガー」と書いたフリップを出した。「みんな行かないと思うんです。僕も元々、フィッシュ系のバーガーがそんなに好きじゃなくて、肉の方に行きたいじゃないですか？」と前振り。「でも、初めてモスのフィッシュバーガーを食べた時、衝撃やったんです。めちゃくちゃうまい」と絶賛した。

ユースケによると、薄めの衣が「めちゃくちゃサクサク」。一般的にはタルタルソースが多いが、モスはマヨネーズで、玉ねぎも乗っているという。「1回頼んでから、これしか頼んでない」と、どハマリしてしまったことを明かし、「魚料理の中で一番、うまいと思います」とも熱弁した。

ビーフやチキンのバーガーに行きがちなのか、ひな壇のモス好き芸人からも「食べたことない」との声が複数上がった。しかし、実はモスの社内でも大人気だという。番組では、社内スタッフのハンバーガー人気ランキング一覧を紹介。1位のテリヤキチキンバーガーに次いで2位だったのが、フィッシュバーガーだった。ひな壇からは「めちゃくちゃ食べたい…」と、つぶやきが漏れた。

3位はモスライスバーガー海鮮かきあげ（塩だれ）、4位モスバーガー、5位テリヤキバーガー、6位モスチーズバーガー、7位タイがロースカツバーガーと海老カツバーガーだった。