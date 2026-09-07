ちいかわ作者・ナガノ氏の“くら寿司愛”投稿に反響集まる「泣けてくる」「こんなにくら寿司愛を描いてたのに…」【くら寿司×ちいかわコラボ中止】
くら寿司は5日、公式サイトを更新し、開催中の『ちいかわ』コラボキャンペーンを6日の営業開始時から中止すると発表した。社内調査の結果、キャンペーンの実施に際して従業員による不正行為が判明したためとしている。ネット上でも多くの悲痛な声が飛び交い、また「ちいかわ」の作者であるイラストレーター・ナガノ氏の過去のX投稿にも再び注目が集まった。
【漫画＆イラスト】「泣けてくる」“くら寿司愛”あふれるナガノ氏の2017年～2019年頃の投稿
ナガノ氏は2017年9月に「無添くら寿司の糖質オフシリーズを食べた」と題し、丁寧な寿司やラーメンのイラストとともに“食レポ”を公開。この投稿にはくら寿司の公式アカウントからも「かわいいですね 絵がとってもうまい！美味しい顔が素敵～くら寿司に食べに来てくれてありがとう！」とのコメントが付いており、ナガノ氏も「むてん丸くん、ありがとう」とメッセージを送っている。
また2019年春頃には「無限くら寿司」と題したくら寿司を楽しむ連続エピソードが公開されており、こちらも多くの反響が寄せられていた。
この“くら寿司愛”あふれる過去の投稿に対しSNSでは「ナガノさん、こんなにくら寿司が好きなのに……」「ナガノさんこんなにくら寿司愛を描いてたのにひどい裏切りに遭って気の毒すぎる」「なんか泣けてくる」「ナガノ先生って食べ物描くのめちゃくちゃ上手いよな……」などの声が上がっている。
【漫画＆イラスト】「泣けてくる」“くら寿司愛”あふれるナガノ氏の2017年～2019年頃の投稿
ナガノ氏は2017年9月に「無添くら寿司の糖質オフシリーズを食べた」と題し、丁寧な寿司やラーメンのイラストとともに“食レポ”を公開。この投稿にはくら寿司の公式アカウントからも「かわいいですね 絵がとってもうまい！美味しい顔が素敵～くら寿司に食べに来てくれてありがとう！」とのコメントが付いており、ナガノ氏も「むてん丸くん、ありがとう」とメッセージを送っている。
この“くら寿司愛”あふれる過去の投稿に対しSNSでは「ナガノさん、こんなにくら寿司が好きなのに……」「ナガノさんこんなにくら寿司愛を描いてたのにひどい裏切りに遭って気の毒すぎる」「なんか泣けてくる」「ナガノ先生って食べ物描くのめちゃくちゃ上手いよな……」などの声が上がっている。
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