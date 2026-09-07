漫画家のRieさんの漫画がインスタグラムで2600以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

夫婦でフランス旅行に行ったときのこと。電車に乗ったとたん、突然若い女の子たちが何かを叫びながら近づいてきて、取り囲まれてしまいました。夫婦がオロオロしていると、発車のベルが鳴ると同時に彼女たちは電車を降りていき…という内容で、読者からは「集団で来られるの怖いですね」「私も似たような被害に遭ったことがある」などの声が上がっています。

Rieさんは、インスタグラムで作品を発表しています。Rieさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

Rieさん「フランス旅行に行ったときの話を描きたいと思ったのがきっかけです。中でもスリの出来事は印象的でしたし、もしフランスに行かれる方がいたら、注意喚起にもなっていいかな、と思いました」

Q.後から思い返してみて、相手の手口で「これは巧妙だな」と感じたことはありますか。

Rieさん「完全に意識をバッグからそらすように仕向けられたのは、感心しましたし、怖かったです」

Q.今後、同じような事態になったとき、どのような対応を心掛けたいですか。

Rieさん「旅行者に何かを尋ねること自体、怪しいことなので、惑わされずに無視が一番大事だと思いました」

Q.これから、フランスを旅行する方たちに向けて、アドバイスやメッセージなどをお願いします。

Rieさん「スリに巻き込まれると、せっかくの楽しい旅が台無しになります。スリのパターンなどを事前に調べたり、セキュリティポーチを利用したりするなど、できるだけの防御策をしたうえで、ぜひ旅行を楽しんでください」

Q.怖い体験をされたかと思いますが、このときのフランス旅行自体の感想はいかがでしたか。

Rieさん「フランスのどこに行っても美しい景色が広がっていました。いろいろな世界遺産を巡れたことが本当によかったです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

Rieさん「スリに関する体験談や予防策などに関するコメントをいただき、とてもためになりました」