ダイヤモンドバックスのケテル・マルテ内野手（３２）が放った弾丸ライナーが一塁走者の同僚の頭部に直撃し、退場となるアクシデントが起こった。

マルテは３-２で勝利した６日（日本時間７日）の敵地アストロズ戦に「２番・二塁」で出場。１-１で同点の２回一死一塁で迎えた第２打席、相手先発ランバートのチェンジアップを叩き、一・二塁間へ６３マイル（約１５０キロ）の弾丸ライナーを放った。

この猛烈な打球は一塁走者のヘラルド・ぺルドモ内野手（２６）のヘルメットに直撃。ペルドモはその場に倒れこんだまま数分間動けず、球場は騒然となった。

マルテは凍りついた表情で立ち尽くしていたがその後、ペルドモは自力で立ち上がってベンチへ引き揚げ、交代となった。ペルドモは守備妨害で走塁死、マルテは二塁への内野安打が記録された。

この動画をアップしたＭＬＢ公式サイトのＸには「だからこそヘルメットをかぶるんだ。もしヘルメットがなかったら、あのプレーで死んでいた」という声が寄せらるなど、一歩間違えば大惨事の戦慄シーンだった。

米メディア「クラッチ・ポインツ」は「ペルドモの怪我が深刻なものではなく、ダイヤモンドバックスのために近いうちにフィールドへ復帰できることを願いたい。一方マルテについては無断欠席から復帰した後、ここ１週間ほどチーム内で話題の中心となっていた。復帰後のマルテは好調なプレーを見せており、レギュラーシーズン終盤のラストスパートをかける上で、チームには彼の存在が不可欠となるだろう」と伝えた。