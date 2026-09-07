『水曜どうでしょう祭』3日間で4万人集結 大泉洋が神輿で登場、新作先行公開…悲鳴に近いどよめきも
俳優・大泉洋らを輩出した、HTB北海道テレビの伝説番組『水曜どうでしょう』7年ぶりとなるイベント『水曜どうでしょう祭UNITE2026』が、4日から6日までの3日間、札幌・大和ハウス プレミストドームで開催され、のべ4万人が来場。土日2日間は全国の映画館でのライブビューイングも実施された。
【写真】大盛況…『水曜どうでしょう祭UNITE2026』の様子
本祭のメインステージの冒頭は、大泉がHTBの役員・局長らが担ぐ御輿で登場。鈴井貴之、大泉、藤村忠寿ディレクター、嬉野雅道ディレクターによるトークや、シンガー・ソングライターの樋口了一、斉藤和義やサカナクション・山口一郎、大泉が自らのバンドを従えての特別ライブ、さらには小野伸二ら豪華ゲストが番組の30周年を盛り上げた。
そして『水曜どうでしょう』新作を先行公開。5日には第1夜、6日には第1夜に加えて第2夜をいち早く上映。衝撃のロケ内容が明かされると、会場は悲鳴に近いどよめきに包まれた。いまだ全ぼうがみえない最新作は、2027年春に地上波放送、さらにメイキング映像入り完全版としてNetflixでの独占配信予定と発表された。
祭のフィナーレは、番組のエンディングテーマ「1/6の夢旅人2002」の大合唱。3日間のイベントは出演者、藩士が一体となって幕を下ろした。「ご来場いただいた皆様、並びにライブビューイングで観賞、そして応援してくださった全国の藩士の皆様に心より感謝申し上げます」と伝えた。
■水曜どうでしょう30周年記念／2026新作
2027年春ごろ 地上波放送
HTB動画配信サービスhodでHTB北海道内・地上波放送終了後、配信
Netflixメイキングを追加したディレクターズカット版 世界独占配信（地上波放送直後）
【写真】大盛況…『水曜どうでしょう祭UNITE2026』の様子
本祭のメインステージの冒頭は、大泉がHTBの役員・局長らが担ぐ御輿で登場。鈴井貴之、大泉、藤村忠寿ディレクター、嬉野雅道ディレクターによるトークや、シンガー・ソングライターの樋口了一、斉藤和義やサカナクション・山口一郎、大泉が自らのバンドを従えての特別ライブ、さらには小野伸二ら豪華ゲストが番組の30周年を盛り上げた。
祭のフィナーレは、番組のエンディングテーマ「1/6の夢旅人2002」の大合唱。3日間のイベントは出演者、藩士が一体となって幕を下ろした。「ご来場いただいた皆様、並びにライブビューイングで観賞、そして応援してくださった全国の藩士の皆様に心より感謝申し上げます」と伝えた。
■水曜どうでしょう30周年記念／2026新作
2027年春ごろ 地上波放送
HTB動画配信サービスhodでHTB北海道内・地上波放送終了後、配信
Netflixメイキングを追加したディレクターズカット版 世界独占配信（地上波放送直後）