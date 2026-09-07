忘れられた〝ワイルドホース〟が、海の向こうでまだ暴れていた。かつてドジャースで一世を風靡したヤシエル・プイグ外野手（３５）が、カナダのセミプロ独立リーグ、カナディアン・ベースボール・リーグ（ＣＢＬ）で驚異の復活を遂げている。

米経済誌「フォーブス」は６日（日本時間７日）、トロント・メープルリーフスでプレーするプイグの異例のカムバックを特集した。今季は４６試合に出場し打率４割１分、２４本塁打、５７打点、ＯＰＳ１・４５４。２０１３年に記録されたシーズン２１本塁打の従来記録を新たに塗り替え、シーズンを終えた。

プイグは１３年６月にドジャースでメジャーデビュー。新人ながら１０４試合で打率３割１分９厘、１９本塁打、４２打点と鮮烈な数字を残し、翌１４年にはオールスターに選出された。１８年まで６シーズンをロサンゼルスで過ごし、１９年にレッズ、インディアンスでプレーしたのを最後にＭＬＢから遠ざかった。その後はメキシコ、韓国などを渡り歩き、３５歳となった今季、ＣＢＬで再び豪快なアーチを量産した。

何とも皮肉なのは、その長打力を古巣が今まさに欲しがりそうな状況にあることだ。ドジャース打線は９月突入時点で、７月１日以降の得点がナ・リーグ最少まで落ち込んでいた。大谷は首、右上腕二頭筋、左膝に不安を抱え、直近では先発メンバーを外れる試合が続くなど状態が懸念されている。４日（日本時間５日）のナショナルズ戦ではフリーマンも休養で先発を外れた。ナ・リーグ西地区首位を独走状態で走っているとはいえ、主力を欠きながら綱渡りを続ける打線の不安は消えていない。

こうなるとファン心理としては「あれだけ打てるならプイグを戻せばいい」と言いたくもなる。だが、現実はそう簡単ではない。ＭＬＢのポストシーズン出場資格は、少なくとも８月３１日（同９月１日）までに球団組織に所属していることが条件となる。今からドジャースが獲得しても１０月の戦力にはできず、本気で〝保険〟にするなら夏のうちに動いておく必要があった。

しかもプイグはＭＬＢを６年以上離れ、グラウンド外では法的問題も抱えている。ＣＢＬでの２４発をそのままメジャーの物差しにはできない。それでも、３５歳の〝ワイルドホース〟の豪打が妙にまぶしく映ること自体、王者の打線が抱える苦しい現在地の裏返しでもある。