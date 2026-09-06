YouTubeチャンネル「おかゆ生活」に投稿されたのは、自宅の物置に迷い込んだ生後1ヶ月ほどの子猫を保護したときの記録です。投稿は記事執筆時点で約133万再生を記録。「これからの成長が楽しみですね」「とんでもなく美三毛ちゃん」といった声が寄せられています。

【動画：物置に迷い込んだ『1匹の小さな子猫』を保護したら…家族になるまでの記録】

物置に突然現れた小さな子猫

ある日、投稿主さんが自宅の物置を確認すると、そこには見覚えのない小さな子猫がいたそうです。突然人に見つかった子猫も驚いたようで、警戒しながら周囲を見回していたといいます。

周辺を確認してみたものの、母猫やきょうだいの姿は見当たらず。まだ生後1ヶ月ほどとみられる子猫を前にして、投稿主さんもどう対応するべきか悩んだそうです。

放っておけず保護を決断

子猫はまだ母乳を飲んでいてもおかしくない時期。ペースト状のおやつを差し出してみても口をつけなかったため、投稿主さんはますます心配になったといいます。

自宅付近にはトンビやカラスのほか、キツネも姿を見せるとのこと。幼い子猫をそのまま外へ戻すことはできないと考え、保護を決めたといいます。子猫が少しずつ慣れ、近づいてきたところを抱き上げることに成功し無事保護ができたのです。

その後、猫用ミルクも用意したものの、思うようには飲んでくれなかったのだとか。小さな命を前に試行錯誤する投稿主さんの様子からは、突然始まった子猫のお世話に真剣に向き合っていることがうかがえます。

先住猫3匹が暮らす家の新しい家族に

保護後はシャンプーにも挑戦。子猫はおとなしく体を洗わせてくれたそうで、その後はドライヤーや爪切りも頑張りました。汚れも落ち、ふわふわの毛並みになった姿は見違えるようです。

心配されていた食事も、その後は無事に口にしてくれたとのこと。投稿主さん宅にはすでに3匹の先住猫が暮らしていましたが、家族で考えた末、子猫をそのまま迎えることになったそうです。

その後「おかゆ」ちゃんと名付けられた子猫。これからの幸せを願ってやみません。

投稿には「動画の冒頭3秒でやられました」「お風呂に入れられてお水を飲んでるのかわいい」「とんでもなく美三毛ちゃん!!!」といった声が寄せられました。突然物置に現れた小さな子猫が保護され、食事やお世話を受けながら家族の一員になっていく姿に、多くの人が心を動かされたようです。

YouTubeチャンネル「おかゆ生活」では、今回保護された三毛猫の「おかゆ」ちゃんが先住猫たちと交流する姿や猫たちの日常の様子を見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「おかゆ生活」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。