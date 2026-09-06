「足元の技術は信じられないレベル」鈴木彩艶の高精度フィードに現地ファンが熱狂 移籍2戦目で早くもチームの核に「ビルドアップを仕切っている」
鈴木のロングフィードの精度はまさに別格だ(C)Getty Images
アストン・ビラの鈴木彩艶が現地時間9月5日、プレミアリーグ第3節ハル戦にスタメン出場。加入2戦目も90分間にわたり安定したプレーを披露し、試合後には高い評価を受けている。敵地でのゲームは0-0のスコアレスドローに終わっており、無失点で終えた鈴木は勝ち点獲得に貢献した。
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試合の大半でアストン・ビラがボールを保持していたこの日のゲームにおいて、鈴木はハルの攻撃に冷静に対応。枠内へのシュート4本をきっちりとセーブしてみせ、ゴールを割らせなかった。
自身初めてとなるプレミアリーグでのアウェーゲームでも、鈴木のパフォーマンスには現地メディアより賛辞が送られている。
アストン・ビラの情報を発信する、『read astonvilla』での個人採点では10点満点中「7」と高く評価。「ブライトン戦と比べれば、はるかに静かな午後となったが、スズキは相手の攻撃に対して求められた仕事をきっちりとこなし、アストン・ビラに今季初のクリーンシートをもたらした」と印象を綴っている。
また他にも、サッカーサイト『THE 4TH OFFICIAL』は、このゲームでのチーム最高となる「7.5」を日本人GKに与えており、「スズキはゴール前で何度か安定したセーブを披露し、この日のクリーンシート達成に十分な働きを見せた」と説明。貢献度の高さを強調している。
さらに現地からの反応では、SNS上でも鈴木のプレーを称える声が相次いでいる。「もうすでに、ザイオン・スズキが大好きだ」「僕らは素晴らしい選手を手に入れた」「ザイオン・スズキはアストン・ビラの最高の補強」といったサポーターの投稿が並ぶ。
そして、この試合では鈴木が後方からパスを繋ぐシーンが目立ち、攻撃の起点となっていたことにもファンが反応しており、「足元の技術は、ゴールキーパーとしては信じられないレベル」との評価に加え、「ザイオン・スズキはプレミアリーグでただプレーしているだけじゃない。彼はビラのビルドアッププレー全体を仕切っている」などのメッセージも記されている。
自身の特徴を存分に発揮し、そのプレーで移籍後初めて勝ち点獲得に貢献した鈴木。新天地で早くもファンの心を掴みつつある守護神が、今後どこまで評価を高めていくのか。期待は膨らむばかりだ。