「足元の技術は信じられないレベル」鈴木彩艶の高精度フィードに現地ファンが熱狂　移籍2戦目で早くもチームの核に「ビルドアップを仕切っている」

鈴木のロングフィードの精度はまさに別格だ(C)Getty Images

アストン・ビラの鈴木彩艶が現地時間9月5日、プレミアリーグ第3節ハル戦にスタメン出場。加入2戦目も90分間にわたり安定したプレーを披露し、試合後には高い評価を受けている。敵地でのゲームは0-0のスコアレスドローに終わっており、無失点で終えた鈴木は勝ち点獲得に貢献した。

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試合の大半でアストン・ビラがボールを保持していたこの日のゲームにおいて、鈴木はハルの攻撃に冷静に対応。枠内へのシュート4本をきっちりとセーブしてみせ、ゴールを割らせなかった。

自身初めてとなるプレミアリーグでのアウェーゲームでも、鈴木のパフォーマンスには現地メディアより賛辞が送られている。

アストン・ビラの情報を発信する、『read astonvilla』での個人採点では10点満点中「7」と高く評価。「ブライトン戦と比べれば、はるかに静かな午後となったが、スズキは相手の攻撃に対して求められた仕事をきっちりとこなし、アストン・ビラに今季初のクリーンシートをもたらした」と印象を綴っている。

また他にも、サッカーサイト『THE 4TH OFFICIAL』は、このゲームでのチーム最高となる「7.5」を日本人GKに与えており、「スズキはゴール前で何度か安定したセーブを披露し、この日のクリーンシート達成に十分な働きを見せた」と説明。貢献度の高さを強調している。