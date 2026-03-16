8年ぶりの合コンに参加。幹事は人当たり良さそうだったが、何か思惑があるようで…。【漫画】「私はおいしい幹事ちゃん」を読む友人から8年ぶりに誘われた合コン。しかし、集まったメンバーも料理も、どこか引っかかる点ばかり。気まずい空気の中で一人だけ調子よく仕切る幹事の女性には、どうやら裏の思惑があるようで――。そんな体験をもとに描かれた漫画が「私はおいしい幹事ちゃん」である。Instagram(@negimayo3)とブログ「