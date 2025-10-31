読者に本当にオススメしたい、優れた製品を決める「AV Watchアワード」。今回も“No.1テレビ”を決めるべく、4K有機ELテレビ、4K液晶テレビの中から「最上位」「65型」の2つの条件に当てはまるモデルを編集部が選定。7社から11台のテレビを借り、3名の選者による主観評価と、測定器から得られたデータを基に、有機ELテレビと液晶テレビのそれぞれで「AV Watchアワード」にふさわしいモデルを決定しました。