鎌田大地はフルハム戦の勝利に貢献した

日本代表の幻のゴールが話題となっている。

イングランド・プレミアリーグのクリスタル・パレスに所属するMF鎌田大地は現地時間9月5日、リーグ第3節のフルハム戦に先発。前半14分にオフサイドで取り消されたゴールに、ファンは「また鎌田の1ミリか」と反応している。

鎌田は普段より一列高いシャドーの位置で先発。話題となった場面は1点を追う前半14分に訪れた。FWジェレミ・ピノが左サイドからアウトサイドで送ったクロスに反応。難しいハーフバウンドだったが、右足アウトサイドで華麗に合わせると、ゴールへ吸い込まれた。芸術的なボレーに鎌田も喜びを爆発させた。

だがビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の結果、わずかに右足部分が出ていたとして、プレミア初ゴールは幻となった。それでも後半32分の決勝点を演出し、3-2での逆転勝利に貢献した。

プレミアリーグは、オフサイドと判定したCG映像を公開。ファンは「モヤモヤするな」「鎌田の1ミリ発動してて草」「完璧なゴールだとガチで思ったんけどなぁ…」「なんてことだ」「悲しすぎるな」「こんなにうれしそうだったのに」と反応していた。（FOOTBALL ZONE編集部）