【全文】きょう20歳の悠仁さま　キャンパスに登校し英語や体育の授業　野外実習にも参加

6日に20歳の誕生日を迎えられた秋篠宮家の長男・悠仁さまについて、宮内庁はこの1年のご活動や筑波大学でのキャンパスライフなどをまとめた「悠仁親王殿下20歳のお誕生日に当たり」と題した文書を公開しました。

生物学類で学ぶ悠仁さまは、宮内庁によりますと、生物の論文を読むための英語の授業を受け、夏には野外で行われる実習にも参加されたということです。

以下、「悠仁親王殿下20歳のお誕生日に当たり」の全文。

悠仁親王殿下は、20歳のお誕生日を迎えられました。この1年をお健やかに過ごされました。

【筑波大学でのご様子】

本年4月から筑波大学生命環境学群生物学類の2年生となられました。引き続き、対面授業のある日には、キャンパスに登校され、授業を受けられています。

必修の授業では、生物の論文を読むための英語の授業や体育の授業を受けられています。また、生物分野の座学の授業や実験では、昨年よりもさらに専門的な分野を取り扱う授業を受講されています。夏の時期には野外で行われる実習にも参加されました。

実験や実習などを含め、生物の分野について広い視野で学びを深められているようです。

悠仁親王殿下は、大学生としてご学業を優先されつつ、昨年9月からの1年間、成年式関連行事等や公的なご活動などにも心を込めて取り組まれました。

【成年式】

悠仁親王殿下は、昨年9月6日に成年式の中心的な儀式である加冠の儀、賢所皇霊殿神殿に謁するの儀、朝見の儀などをお済ませになりました。

9月7日から8日には三重県及び奈良県をお訪ねになり、神宮並びに神武天皇山陵をご参拝になり、成年式が滞りなく終了したことを報告されました。9月9日には、同じく成年式をお済ませにつき昭和天皇山陵をご参拝、また、悠仁親王殿下のお考えにより大正天皇山陵、貞明皇后山陵並びに香淳皇后山陵をご参拝になりました。翌10日には、秋篠宮皇嗣同妃両殿下お招きの三権の長を始めとする諸員との午餐に臨まれました。

また、本年2月26日から27日まで京都府をお訪ねになり、26日には、親王殿下のお考えで明治天皇山陵、昭憲皇太后山陵をご参拝、引き続き皇室の香華院である泉涌寺を訪問されて霊明殿でご焼香、隣接する孝明天皇山陵、英照皇太后山陵をご参拝になりました。翌27日には、この機会を利用されて、京都市内の能装束の織元で機織りの様子をご覧になり、実際に織機を操作されるとともに、霞会館京都支所をお訪ねになり、雅楽や蹴鞠などの伝統文化について、演奏を聞かれ、体験をされました。

本年2月28日には、赤坂東邸において茶会が催され、秋篠宮皇嗣同妃両殿下とご一緒に出席されました。この茶会をもって、成年式に関連する儀式、行事はすべて執り行われたことになります。

悠仁親王殿下は一連の行事を終えられ、成年皇族としての自覚を持ち、皇室の一員としての役割をしっかりと果たしていきたいという思いを新たにされたようです。

【宮中行事等】

悠仁親王殿下は、昨年9月6日に成年式をお済ませになり、また、筑波大学にご在学中であることから、宮中における儀式、行事等には、ご学業に差し支えのない範囲でご参列になっています。

昨年12月の皇后陛下お誕生日祝賀を最初に、上皇陛下お誕生日祝賀、新年祝賀の儀、上皇上皇后両陛下への新年の祝賀、新年一般参賀、講書始の儀、歌会始の儀、天皇誕生日祝賀の儀などに、成年皇族のお立場でお臨みになりました。歌会始の儀には、「明」というお題のもと、ある夏の黄昏時の薄明かりの中で、ご幼少の頃からご興味をお持ちになってきたトンボ、特に悠仁親王殿下のお好きなマルタンヤンマを間近にご覧になることができた嬉しさを詠まれたお歌を初めて詠進されています。また、本年5月には、天皇皇后両陛下が催された国賓フィリピン共和国大統領フェルディナンド・ロムアルデス・マルコス・ジュニア閣下及びルイーズ・アラネタ・マルコス大統領令夫人をお迎えしての宮中晩餐に初めてご陪席になりました。

宮中祭祀についても同様に、ご学業に差し支えのない範囲でご参列になっており、昨年 9月の秋季皇霊祭の儀、秋季神殿祭の儀を最初に、新嘗祭神嘉殿の儀（夕の儀、暁の儀）、元始祭の儀、昭和天皇祭皇霊殿の儀、春季皇霊祭の儀、春季神殿祭の儀、神武天皇祭皇霊殿の儀において、それぞれ幄舎に参列され、庭上にて拝礼されました。

【公的なご活動など】

（戦争・平和に関するもの）

昨年9月には、秋篠宮皇嗣同妃両殿下、佳子内親王殿下とご一緒に、「琉球舞踊 真木の会」をご覧になりました。戦後80年の節目に、琉球舞踊のいのちの輝きを未来に紡いでいきたいという主催者の思いを受け止められながら、鑑賞されました。

昨年12月には、秋篠宮皇嗣同妃両殿下、佳子内親王殿下とご一緒に、板橋区立美術館で開催された展覧会「戦後80年 戦争と子どもたち」をご覧になりました。防火水槽を取り囲むように防空頭巾をかぶった子どもたちが描かれている絵画「防空演習」など、戦時中から終戦直後にかけて制作された、子どもを主題とする作品や、子どもたちに向けて大人が提供した絵本や教科書、紙芝居などの印刷物、さらには子どもたち自身が戦時中に描いた作品などが紹介されており、戦時下の子どもたちの気持ちを想像しながらご覧になったものと伺っております。

8月に広島をご訪問になった際に、広島市の広島平和記念公園にて広島平和都市記念碑（原爆死没者慰霊碑）に供花、拝礼され、原爆で亡くなった方々に心からの哀悼の意を表されました。続いて、同市の本川小学校平和資料館入口にある慰霊碑に供花された後、同資料館をご視察になり、被爆時の広島の様子を再現した模型などについて説明を受けられました。爆心地からわずか410mであり、2人を除き全員が亡くなったこの小学校で、亡くなられた方々をお悼みになり、原爆の悲惨さを改めてお感じになったと伺いました。また、そのうちのお1人が平和への強い思いを持って語り部活動をされていたということに、深い敬意をお持ちになったとのことです。

（国際的なイベント）

昨年から今年にかけて、多くの国際的なイベントがあり、お出ましになりました。

昨年9月中旬には、佳子内親王殿下とご一緒に、「東京2025 世界陸上選手権大会」の白熱した競技をご覧になりました。

咋年9月下旬には、 「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」をご視察になりました。悠仁親王殿下ご単独で「日本館」、「ベルギー館」をご視察になり、「大屋根リング」をお歩きになった後、「関西パビリオン」、「いのち動的平衡館」をご視察になりました。

また秋篠宮皇嗣殿下と合流され、ご一緒に「オランダ館」、「タイ館」、「コモンズ－D」をご視察になりました。コモンズ－Dでは、ブータン王国、ラオス人民民主共和国、マダガスカル共和国の展示をご覧になりました。この機会に、関係各国の方々と交流され、様々な文化などについての関心を深められました。

咋年11月には、きこえない選手、きこえにくい選手が出場する4年に一度のスポーツの世界大会である「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」が日本で初めて開催されました。悠仁親王殿下は、秋篠宮皇嗣同妃両殿下、佳子内親王殿下とご一緒に開会式にご臨席になるとともに、昨年12月、宮邸にて同様にご家族で日本選手団の代表をご接見になり、選手一人ひとりと、デフリンピックを終えての感想や今後の抱負、世界の選手との交流などについて、手話を交えながら和やかに懇談されました。

また、大会期間中、秋篠宮皇嗣妃殿下とご一緒に、伊豆大島で開催されたオリエンテーリング競技をご覧になりました。地元の子どもたちが声援を送る中で競技がスタートし、悠仁親王殿下は妃殿下とご一緒に選手がゴールするたびに手話でエールを送られていました。デフリンピック期間を通じて、選手の力強い活躍に魅了されるとともに、少し覚えられた手話で日本の選手や海外から参加された選手とコミュニケーションをとることができ嬉しく思われたそうです。

伊豆大島をお訪ねになった機会には、大島町長から島内事情をお聴きになった後、平成25(2013)年の台風に伴う豪雨による土砂災害の被災体験を語り継いでいる語り部の方などのお話に静かに耳を傾けられ、大島町メモリアル公園の慰霊碑にご供花、ご拝礼になりました。その後、島内の高齢者施設を訪ねられ、皆さんと一緒に玉入れなどをして和やかに交流されました。また、椿油製油所や伊豆大島ミュージアムジオノスをご視察になり、三原山噴火後の植生の移り変わりを観察することができる道を歩かれた後、島内の農産物直売所「ぶらっとハウス」をご視察になりました。

本年3月には、秋篠宮皇嗣妃殿下とご一緒に、「世界スキーオリエンテーリング選手権大会2026」の競技をご覧になり、表彰式、閉会式にご臨席になるため、北海道の留寿都村をお訪ねになりました。大会を支えるスタッフや競技で全力を尽くされた日本の代表選手等と懇談されました。この機会に訪問された子育て拠点施設では、認定こども園の園児らとかるたで交流され、読み手をつとめられたり園児たちの輪の中に入られてお話をされたりしました。また、子どもたちに世界選手権で実際に使用されたコースにチャレンジしてもらう体験会にも参加されました。

（外国王室とのご交流）

国際的なイベントなどに訪日された折に宮邸を訪れられた外国の王室の方々とお会いになる機会がありました。

昨年9月には、秋篠宮皇嗣同妃両殿下が、バーレーンのサルマン・ビン・ハマド・アール・ハリーファ皇太子殿下並びにイーサ・ビン・サルマン・ビン・ハマド・アール・ハリーファ殿下と、また、英国のエディンバラ公同妃両殿下と懇談された際に、悠仁親王殿下もご挨拶をなさいました。

本年2月には、秋篠宮皇嗣同妃両殿下、佳子内親王殿下とご一緒に、トンガの皇太子同妃両殿下とご懇談になりました。

（様々な公的ご活動）

本年2月、秋篠宮皇嗣殿下とご一緒に、「全国学校・園庭ビオトープコンクール2025」発表大会にご臨席になりました。多様な生き物が生息する「ビオトープ」を作って自然体験や環境学習を行う活動についての発表をご関心を持たれながらお聴きになり、上位5賞に選ばれた幼稚園から高校までの教員や生徒とご懇談になりました。

3月、秋篠宮皇嗣殿下とご一緒に、令和7年度富士スカウト章受章代表スカウトを初めてご接見になりました。富士スカウト章は、中学3年生9月以降から18歳までのスカウトを対象とした部門であるベンチャースカウトの中で、難易度の高い様々な課題を達成した者に授与される最高位の章です。参加した代表スカウトから、それぞれが行っているプロジェクトについてお話をお聞きになり、和やかに懇談される中で、それぞれの取り組みの大切さや、スカウトの皆さんが熱意をもって活動されていることをお感じになったそうです。

5月、秋篠宮皇嗣同妃両殿下、佳子内親王殿下とご一緒に、日本人のパラグアイ移住90周年・パラグアイ独立215周年を記念した「パラグアイ・ハープ（アルパ）デュオコンサート」にご臨席になり、アルパや筝の演奏、パラグアイ舞踊を鑑賞されました。パラグアイには、日本人の同国移住70周年である平成18(2006)年に秋篠宮殿下（当時）が、移住80周年である平成28(2016)年に眞子内親王殿下（当時）が、移住90周年である本(2026)年8月に秋篠宮皇嗣同妃両殿下がそれぞれ公式訪問されています。秋篠宮家の皆様は、日系有識者が主体となって設立され、日本語や日本文化の授業が行われている日本パラグアイ学院が研修旅行で日本を訪問した折には、生徒等とお会いになっており、悠仁親王殿下も平成24(2012)年及び令和5(2023)年にお会いになっています。

同じく5月、佳子内親王殿下とご一緒に、特別展「日本ベルギー修好160周年記念－美と知の交流の軌跡－」をご覧になり、両国関係を象徴する工芸品や、1866年に日本とベルギーとの間で締結された日白修好通商航海条約の条約書などの展示について、担当者の説明をご関心をお持ちになってご覧になりました。

前述の8月の広島ご訪問では、神石高原町で開催中の「第19回日本スカウトジャンボリー」にお成りになりました。初日は、成年スカウトとご一緒に親しく会話をされながら、宿泊されるテントを設営され、代表スカウトと懇談されました。その夜には、大集会にご臨席になって、初めてのお言葉を述べられ、スカウトによるパフォーマンスなどをご覧になりました。2日目は、成年スカウトとご一緒に朝食づくりをされたり、コースターづくりをされたりしました。他に、防災関係などスカウトが参加するいくつかのプログラムに参加された後、ジャンボリー会場を後にされ、午後には福山市の広島県立歴史博物館をご視察になりました。

大学の授業でつくば市に行かれていることも多く、宮邸にいらっしゃる時間にも限りがありますが、今年も合間を見ながら、野菜や稲の栽培をされています。また、トンボ類をはじめとする生き物やそれらが暮らす生息環境の観察についても継続されています。

このように大学でのご活動や、公的な行事への出席など様々なことをされながら、お健やかに充実した時間をお過ごしでいらっしゃいます。

悠仁親王殿下は、この1年間を通してお会いになった方々、様々な形で支えてくださった方々や心を寄せてくださった方々へ感謝の気持ちをお持ちになっていらっしゃいます。

また、地震や大雨などの災害が続いており、亡くなられた方々をお悼みになるとともに、被災された方々にお見舞の気持ちをお持ちになっていらっしゃいます。