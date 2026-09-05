【金沢】コスパ最強すぎ！駅近「ホテル・トリフィート金沢」が旅の新定番になる予感
北陸新幹線の延伸でさらに注目が集まる金沢。「どこに泊まるのが正解？」と悩んでいる方に朗報です。
人気旅系YouTuber「毎秒旅行がしたいちゃんみお」さんが激推しする、**「ホテル・トリフィート金沢」**の宿泊レポをお届け。立地・デザイン・朝食、すべてが揃った“大満足”のヒミツに迫ります！
■金沢駅から徒歩4分！「移動のストレス」ゼロの好立地
旅の拠点として一番重要なのがアクセス。
「ホテル・トリフィート金沢」は、JR金沢駅から徒歩約4分という絶好のロケーションです。「近江町市場」や「兼六園」へ行くバス乗り場もすぐそこ。重い荷物を預けて、すぐに観光へ繰り出せるのが最大のメリットです。
■「金沢らしさ」を散りばめたモダンな空間
館内に一歩足を踏み入れると、金沢の伝統工芸や文化を感じさせるオシャレなインテリアがお出迎え。
快適な客室: ちゃんみおさんが宿泊したお部屋は、機能的でありながら温かみのあるデザイン。コンセントの位置など、旅行者が「ここにあると嬉しい！」と思うポイントがしっかり抑えられています。
大浴場でリフレッシュ: 観光で歩き疲れた体を癒せる広々とした大浴場も完備。
■周辺グルメも最強！「麺屋大河」の味噌ラーメンは必食
動画では、ホテル周辺の絶品グルメも紹介。
特に金沢屈指の人気店**「麺屋大河」**の味噌ラーメンは、「行列に並んででも食べる価値あり！」と大絶賛。ホテルから徒歩圏内にあるため、チェックイン前後のランチや夕食にも最適です。
■まとめ：金沢旅行、迷ったらここで間違いなし！
「ホテルのクオリティ、立地、そして朝食。どれをとってもコスパ最高！」と太鼓判を押すちゃんみおさん。
人気旅系YouTuber「毎秒旅行がしたいちゃんみお」さんが激推しする、**「ホテル・トリフィート金沢」**の宿泊レポをお届け。立地・デザイン・朝食、すべてが揃った“大満足”のヒミツに迫ります！
■金沢駅から徒歩4分！「移動のストレス」ゼロの好立地
旅の拠点として一番重要なのがアクセス。
「ホテル・トリフィート金沢」は、JR金沢駅から徒歩約4分という絶好のロケーションです。「近江町市場」や「兼六園」へ行くバス乗り場もすぐそこ。重い荷物を預けて、すぐに観光へ繰り出せるのが最大のメリットです。
■「金沢らしさ」を散りばめたモダンな空間
館内に一歩足を踏み入れると、金沢の伝統工芸や文化を感じさせるオシャレなインテリアがお出迎え。
快適な客室: ちゃんみおさんが宿泊したお部屋は、機能的でありながら温かみのあるデザイン。コンセントの位置など、旅行者が「ここにあると嬉しい！」と思うポイントがしっかり抑えられています。
大浴場でリフレッシュ: 観光で歩き疲れた体を癒せる広々とした大浴場も完備。
■周辺グルメも最強！「麺屋大河」の味噌ラーメンは必食
動画では、ホテル周辺の絶品グルメも紹介。
特に金沢屈指の人気店**「麺屋大河」**の味噌ラーメンは、「行列に並んででも食べる価値あり！」と大絶賛。ホテルから徒歩圏内にあるため、チェックイン前後のランチや夕食にも最適です。
■まとめ：金沢旅行、迷ったらここで間違いなし！
「ホテルのクオリティ、立地、そして朝食。どれをとってもコスパ最高！」と太鼓判を押すちゃんみおさん。
YouTubeの動画内容
関連記事
【実泊レポ】ディズニー直結バスが最高！「ハイアット リージェンシー 東京ベイ」が家族・グループ旅行に推せる理由
ソアリン「300分待ち」の悲劇…！夏ディズニーの難しさをどう攻略するか？
【ディズニーランド】8時到着でも「美女と野獣」に2回乗れる！？超混雑ディズニーを“完全攻略”する神ルートが話題
チャンネル情報
旅行した記録を残すチャンネル ご依頼たくさんお待ちしております!! X（旧Twitter）@chanmiotr メールアドレス afujiu39@gmail.com