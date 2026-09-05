【ちいかわ】アニメとの違いは？映画館ならではの「俯瞰の映像」とキャラの魅力に迫る初日レビュー
YouTubeチャンネル「もうりさんち」が「【※ネタバレ含む】映画ちいかわ公開初日のガチ感想」を公開した。動画では、なりきさんとあさえさんが公開初日に映画を鑑賞し、その見どころや率直な感想を熱く語っている。
朝一番に映画館へ足を運んだ2人は、特製ドリンクやパンフレットなどのグッズを購入。帰宅後、さっそく映画の感想を語り合った。なりきさんは、アニメではあまり見られない「俯瞰の映像」が多かったことに触れ、映画ならではのスケール感や圧倒的な映像美を絶賛。また、うさぎのラップシーンやセイレーンの美しい歌声など、映画館の音響で楽しめるポイントを挙げた。あさえさんは「島二郎がかっこよかった」と、キャラクターたちの魅力が存分に引き出されていたと振り返る。
なりきさんはエンディング曲の美しさや、ハチワレが劇中で歌うシーンが心に染みたと語り、映像と音楽がマッチしていたと感動を伝えた。さらに、キャンプファイヤーのシーンでのちいかわの細やかな表情の変化に触れ、「この幸せを守りたい」という思いに胸を打たれたと明かした。話題は原作者のナガノ先生にも及び、素晴らしい作品を生み出してくれたことへの感謝と労いの言葉を送っている。
動画の後半では、パンフレットの中身を少し紹介した後、入場特典として配られた「めじるしアクセサリー」を開封。2人でそれぞれ開封したところ、シーサーと古本屋さんがまさかの完全一致で被るという奇跡的な展開に、夫婦で大盛り上がりする様子が収められている。
作品への深い愛情と、キャラクターたちの新たな一面を発見する楽しさが伝わる内容となっている。これから映画を鑑賞するご近所さんにとっても、注目ポイントの参考になりそうだ。
朝一番に映画館へ足を運んだ2人は、特製ドリンクやパンフレットなどのグッズを購入。帰宅後、さっそく映画の感想を語り合った。なりきさんは、アニメではあまり見られない「俯瞰の映像」が多かったことに触れ、映画ならではのスケール感や圧倒的な映像美を絶賛。また、うさぎのラップシーンやセイレーンの美しい歌声など、映画館の音響で楽しめるポイントを挙げた。あさえさんは「島二郎がかっこよかった」と、キャラクターたちの魅力が存分に引き出されていたと振り返る。
なりきさんはエンディング曲の美しさや、ハチワレが劇中で歌うシーンが心に染みたと語り、映像と音楽がマッチしていたと感動を伝えた。さらに、キャンプファイヤーのシーンでのちいかわの細やかな表情の変化に触れ、「この幸せを守りたい」という思いに胸を打たれたと明かした。話題は原作者のナガノ先生にも及び、素晴らしい作品を生み出してくれたことへの感謝と労いの言葉を送っている。
動画の後半では、パンフレットの中身を少し紹介した後、入場特典として配られた「めじるしアクセサリー」を開封。2人でそれぞれ開封したところ、シーサーと古本屋さんがまさかの完全一致で被るという奇跡的な展開に、夫婦で大盛り上がりする様子が収められている。
作品への深い愛情と、キャラクターたちの新たな一面を発見する楽しさが伝わる内容となっている。これから映画を鑑賞するご近所さんにとっても、注目ポイントの参考になりそうだ。
YouTubeの動画内容
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ひょうきんでびびりな夫（なりき）と、にこにこでずぼらな妻（あさえ）が、 大好きな推し活を中心に日常生活や お出掛けの様子発信しています 「こんな事あったね。笑」 と笑えるように、夫婦の日々を重ねていきます。 【お仕事のご依頼・お問い合せはこちら】 mouri.san.chi@gmail.com
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