ドジャースの強力打線が湿っている。

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痛めている左膝と右上腕に加え、新たに首や肩に違和感を訴えた大谷翔平（32）が欠場した日本時間4日のカージナルス戦はサヨナラ勝ち。若手主体で再建途中のチーム相手に3連敗を免れた。

この日は1点を追う九回に相手の守護神を攻略したものの、ここまで出場12試合（60打席）連続ノーアーチの大谷に引きずられるかのように、ド軍打線は低調だ。

大谷、ベッツ、フリーマンのMVPトリオを筆頭に強打者、好打者が揃い、ここまでチーム総本塁打171（メジャー9位）、チーム打率.257（同2位）、総得点687（同5位）と、軒並み上位につけていながら、直近15日間は振るわない。総本塁打5（メジャー最少タイ）、チーム打率.233（同21位）、総得点47（同25位タイ）、104三振（同19位タイ）と、ド軍らしくない数字が並ぶ。

特派員のひとりがこう言った。

「ドジャースはスター選手が揃い、個々の力に頼っているように見えても、実はフォア・ザ・チーム（チーム優先）の意識が徹底されている。調子の悪い選手がいても、全員でフォローしてきた。今回は大谷のコンディション不良による打撃不振をフリーマン、ベッツらが補おうとしているものの、空回りが続いている。貧打を解消すべく、開幕から打線をけん引しながら、8月のパイレーツ戦で左手甲に死球を受けて骨折したパヘス（打率.272、21本塁打、80打点）をマイナーで調整させず、ぶっつけ本番で復帰を急がせることも検討されています」

大谷が一発から遠ざかった8月下旬は、ブルワーズ（中地区首位）も含めてナ・リーグ最高勝率を争うブレーブス（東地区首位）に3連敗。最高勝率争いは4日現在、ブルワーズが87勝54敗の.617で頭一つ抜けており、ド軍はブレーブスと並ぶ83勝57敗の.593。しかし、直接対決で1勝5敗と負け越しているため3位。仮にこの順位のままレギュラシーズン（RS）を終えれば、地区優勝3チーム中勝率3位のド軍はポストシーズン（PS）で2位以下の最高勝率3チームが進むワイルドカードゲームからの出場を強いられる。さらに相手はダイヤモンドバックス（6勝7敗）やマーリンズ（1勝2敗）とRSで負け越しているチームとなる見込みだ。

ロバーツ監督は満身創痍の大谷の起用法について「プランは何もない。今後は日々の状態を見て判断する」と、その都度、出場の可否を見極める方針を明かした。

大谷のフィジカルともども、打線の調子が上向かないようなら、PS進出後はお先真っ暗だ。

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そんな大谷だが、早ければ今オフにも古巣エンゼルスに復帰するかもしれない。いったいなぜか。どうしてこのような説が飛び交っているのか。●関連記事 【もっと読む】大谷翔平「古巣エンゼルス復帰」の仰天情報！ では、それらについて詳しく報じている。