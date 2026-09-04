13年間自宅にひきこもり続けていた22歳の男性が、プロのスタイリストたちのよってる劇的イメチェンに成功し、視聴者から大きな反響が寄せられた。

【映像】22歳“幼卒”男性の“激変”ビフォー・アフター

「人生を本気で変えたい」と願う5人の男性が、ひとつ屋根の下で共同生活を送り、さまざまなミッションを乗り越えながら自分を磨いていくコーチングリアリティーショー『男磨きハウス2 #4』（ABEMA）が、9月3日に放送された。今回も、SNS総フォロワー数約100万人の人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージが主導する。

合宿5日目、名古屋を拠点に美容室とオーダースーツ店を経営し、モテる男の身だしなみをSNSで発信している「スーツ兄弟」一行が、合宿に参戦。彼らのサポートを得て外見を磨き、「自分の100点を叩き出す」ミッションにメンバーたちは挑むことに。髪型や眉毛をプロの手で整えるだけでなく、最強の勝負服としてオリジナルのオーダースーツもプレゼントされ、5人がそれぞれの“100点”の姿でランウェイに登場した。

大きな注目を集めたのは、小学2年生の時に学校でトイレを漏らしてしまったことがきっかけで不登校になり、13年間自宅にひきこもり続けていた実質“幼卒”の加瀬オレオ（22）だ。プロの美容師による施術を前に、普段の散髪事情を尋ねられると、「親戚のトリマーに切ってもらってます」と明かし、スタッフたちを驚かせていた。

オレオは「ジョージさんみたいな髪型」を要望したものの、ケニーは「最初ジョージぐらい切りたいって言ってたけど、一旦これぐらいにして、人に髪を切ってもらうとか、美容室ってこんなに楽しいんだ、って体験してもらいたい」と説明。目ヂカラが際立つ爽やかな短髪と、ビシッとスーツを着こなして現れた、“貫禄を増した北村匠海風”のオレオの姿に、ジョージは「オレオいいやん！かっけえ！」と大興奮で歓声を上げた。

また、視聴者からも大反響で、「おおおおおお」「可愛い」「営業マンみたい」「これは良いやん！」「かっこいい」「社長みたい」といった声があがったほか、番組出演にあたりオレオが「普通になりたい」と話していたことから、「普通になれたね！」といったコメントも寄せられていた。