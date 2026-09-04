1歳の男の子と大型犬が「やけに静かだな」と思い、様子を見てみた飼い主さん。すると、そこにはまるで本当の姉弟のような微笑ましい光景が広がっていたそうです。

話題となった投稿は記事執筆時点で51万再生を突破。「仲良しだなぁ」「癒されますね」といったコメントが寄せられています。

【動画：1歳の男の子と大型犬が『やけに静かだな』と思い、様子を見てみたら→こっそりと…『本当の姉弟』のような光景】

やけに静かなふたりを見てみると…

Instagramアカウント「iam_watage」に投稿されたのは、1歳の男の子とスタンダードプードル「わたげ」ちゃんの日常。わたげちゃんは2024年6月生まれの女の子で、投稿主さんは成長の記録として、一緒に過ごす日々を投稿しているといいます。

とある日、飼い主さんがふたりの様子を見てみると、男の子は床にうつ伏せになり、ペンを手に紙のようなものを触っていたそう。そのすぐ隣には、体を寄せるように伏せているわたげちゃんの姿が。ふたりで何やら「コソコソ」しているような後ろ姿に頬が緩みます。

すぐ隣に寄り添う姿は「本当の姉弟」のよう

わたげちゃんは、男の子のすぐそばで伏せたまま静かに過ごしていたといいます。ぴったりと並んで同じ時間を過ごすふたりの後ろ姿は、まるで本当の姉弟のよう。特別なことをしていなくても、一緒にいるだけで絵になるふたりの姿がなんとも愛おしいです♡

投稿主さんによると、目を離すといつもふたりで「コソコソ」と何かをしているのだそう。そんな日々を重ねるなかで「きょうだい感がすごくなってきた」と感じているといいます。ふたりの何気ない日常は、見ているだけで温かな気持ちにさせてくれるのでした。

別の日にはふたりそろって「自宅警備」

別の日には、ふたりが息の合った姿を見せる場面も。ウッドデッキで男の子がうつ伏せになり、フェンスの隙間から外を覗いていると、わたげちゃんも近くへ。隣に並び、同じようにフェンスの向こうへ視線を向けていたそうです。

わたげちゃんは一度その場を歩いて向きを変えたものの、再び男の子のすぐ脇へ戻ったのだとか。飼い主さんが「自宅警備中」と表現したふたりの姿は、なんとも微笑ましいもの。何をするにも息ぴったりなふたりは、まさに「本当の姉弟」と呼びたくなるような名コンビなのでした。

話題となった投稿には「仲良しだなぁ」「癒されますね～」「仲間入りしたい」「ふたりの成長が、とても楽しみ」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「iam_watage」では、わたげちゃんと男の子が一緒に過ごす日々や、成長の記録が投稿されています。可愛らしい姿にほっこり癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「iam_watage」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。