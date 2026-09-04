◇MLB ドジャース3×ー2カージナルス(日本時間4日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が大谷翔平選手の欠場について言及しました。

試合前、取材に対応したロバーツ監督は、大谷選手が前日3日の試合でみせたコンディション不良を感じさせる仕草について記者から問われると「主に上腕二頭筋から首にかけて、そこが何というか、すべてが思うように感じられない状態だったのだと思う。自分の思うように筋肉が反応していなかった。だから、彼が顔をしかめたり、腕を振ったり、腕を何とか動かそう、反応させようとしているような仕草が見られたんだと思う。結局それがうまくできなかった、ということだ」と見解を明かしました。

また大谷選手が負傷者リスト入りする可能性については「現時点では、可能性は低いと考えている。ただ先ほども言ったように低いのであって、ないわけではない。可能性はゼロではない。今は日々の状態を見ていくということだ」と話し、慎重に判断する姿勢を見せました。

そしてこの日は大谷選手をベンチスタートにし、最後まで出番なく欠場となりました。スタメンを外した理由は「誰にとっても、1日休むというのは基本的にはよいことだ。だから、疲労や負荷が積み重なっていること、そして症状がよくなっていないこと。その両方が重なったのが、昨夜の状況だったのだと思う。なので今日1日休むことで、精神的にも身体的にもよい方向に向かってくれればと思っている。そうすれば、また違った話ができるだろう」と打ち明けました。