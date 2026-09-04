「【麻布十番納涼まつりにおける食中毒事故に関するお詫びとご報告】

【映像】割烹こめをが謝罪 麻布十番納涼まつりで食中毒事故

2026年8月22日・23日に開催された『麻布十番納涼まつり』において、割烹こめをが提供した『冷やし蟹ラーメン』を召し上がったお客様から、体調不良のお申し出をいただいておりました。

このたび、保健所による調査の結果、食品衛生法第6条第3号に違反すると判断されました。

また、本件を受け、割烹こめをは2026年9月3日から9月9日までの7日間、営業停止処分を受けております。

なお、営業停止期間終了後の営業再開につきましては、衛生管理体制の見直しおよび再発防止策の徹底を進めたうえで判断することとしており、現時点で営業再開日は未定となっております。

体調を崩された皆様、ご家族の皆様に、多大なる苦痛とご迷惑をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。

また、日頃から応援してくださっている皆様、関係者の皆様にも、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、重ねてお詫び申し上げます。

今後の対応

今回の事態を重く受け止め、現在、保健所の指導のもと必要な対応を進めております。

今後、食材の保管・管理、調理工程、温度管理、スタッフへの衛生教育をはじめとする衛生管理体制を改めて見直し、同様の事態を二度と起こさないよう、再発防止を徹底してまいります。

また、今回の食中毒により体調を崩された方への補償につきましても、順次対応を進めてまいります。

今回『冷やし蟹ラーメン』を召し上がった後に体調を崩し、食中毒調査をご希望の方は下記までご相談いただければと思います。

被害状況を正しく把握し、保健所と連携しながら再発防止に努めてまいります。

改めまして、体調を崩された皆様、ご家族の皆様、そして日頃から応援してくださっている皆様、関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

今回の事態を真摯に受け止め、再発防止を徹底するとともに、今後の行動をもって信頼回復に努めてまいります。

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。

割烹こめを」

（『ABEMA NEWS』より）