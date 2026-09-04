『ちいかわ』新商品のデザインにネット衝撃「遊び心があって良い」「これで、ごはん食べたら幸せ」
人気アニメ『ちいかわ』の新グッズが、公式通販「ちいかわマーケット」で販売がスタートした。『立体不織布マスク 5枚 ふつうサイズ（ミュージック）マスクケース付き』『レイヤード風ソックス（全4種）』など、種類豊富に展開されている。
【写真】気になる！『ちいかわ』新グッズのスプーンや靴下など
センス抜群なデザインにネット上では「ちいかわのキャラクターが隠れているデザインが遊び心があって良いです」「これで、ごはん食べたら幸せ」「ちいちゃんが茶色系なの、推せる…！」などの声が出ている。
■主な新商品
『脱獄マグカップ』
『Tシャツ テーマデザイン（S／M／L／XL）（全2柄）』
『ミニバッグ付きエコバッグ テーマデザイン ピンク』
『エナージェルシャープ（全4種）』
『びんよよ風スプーン（うさぎ）』
『ラッコのパフェスプーン』
『ツインGT・GK キャップレス Webオーダーパック（全4種）』
『スタンペンG ノック式 Webオーダーパック（全4種）』
『レイヤード風ソックス（全4種）』
『立体不織布マスク 5枚 ふつうサイズ（ミュージック）マスクケース付き』
『みみぽぽ』
『イニシャル タオルハンカチ（全30種）』など
【写真】気になる！『ちいかわ』新グッズのスプーンや靴下など
センス抜群なデザインにネット上では「ちいかわのキャラクターが隠れているデザインが遊び心があって良いです」「これで、ごはん食べたら幸せ」「ちいちゃんが茶色系なの、推せる…！」などの声が出ている。
『脱獄マグカップ』
『Tシャツ テーマデザイン（S／M／L／XL）（全2柄）』
『ミニバッグ付きエコバッグ テーマデザイン ピンク』
『エナージェルシャープ（全4種）』
『びんよよ風スプーン（うさぎ）』
『ラッコのパフェスプーン』
『ツインGT・GK キャップレス Webオーダーパック（全4種）』
『スタンペンG ノック式 Webオーダーパック（全4種）』
『レイヤード風ソックス（全4種）』
『立体不織布マスク 5枚 ふつうサイズ（ミュージック）マスクケース付き』
『みみぽぽ』
『イニシャル タオルハンカチ（全30種）』など
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