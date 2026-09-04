『ひなたフェス』中止、宿泊キャンセル増 200～300室の予約取り消しホテルも キャンセル料は受けず「残念だが、また機会があれば」
5、6日に宮崎県で開催を予定していたアイドルグループ・日向坂46の『ひなたフェス2026』が台風24号接近のため中止となった。開催地・宮崎では宿泊のキャンセルが相次いでいる。
【写真】残念そう… 両膝をついてうなだれる国富町ひなたざ課の“うずら係長”
日向坂46は天候を踏まえて中止を判断。「天候が回復することも期待される中ではありますが、全国各地より多くの方々が様々な方法で宮崎までお越しいただくということも考慮し、本日の判断となりました」とし、「明日以降の会場施行の計画、予測される交通の混乱なども検証し、ご来場いただくお客さま、出演者、スタッフ、関係するすべての皆さまの安全を最優先に考え、結論に至ったものです」と説明した。
日向坂46は、2019年より「日本のひなた」をキャッチフレーズとする宮崎県とのつながりを続けており、1回目の『ひなたフェス』を24年に開催。当時アーティストがライブをするのは初となった宮崎県・ひなたサンマリンスタジアム宮崎では2日間で計4万人を動員した。九州経済調査協会によると、前回2024年に開催した際の経済効果は、九州全体で43.3億円に上った。宮崎県では32.7億円の効果があったと試算した。
発表を受けて、宮崎市内のホテルでは宿泊のキャンセルが相次いでいる。宮崎グリーンホテルでは、6日までで200～300室のキャンセルを受け付けたという。今回は天候不順のためキャンセル料は受け取らずに対応している。担当者は「今回は残念な形になったが、また機会があれば『おひさま』の方に来てもらいたい」と話した。
【写真】残念そう… 両膝をついてうなだれる国富町ひなたざ課の“うずら係長”
日向坂46は天候を踏まえて中止を判断。「天候が回復することも期待される中ではありますが、全国各地より多くの方々が様々な方法で宮崎までお越しいただくということも考慮し、本日の判断となりました」とし、「明日以降の会場施行の計画、予測される交通の混乱なども検証し、ご来場いただくお客さま、出演者、スタッフ、関係するすべての皆さまの安全を最優先に考え、結論に至ったものです」と説明した。
発表を受けて、宮崎市内のホテルでは宿泊のキャンセルが相次いでいる。宮崎グリーンホテルでは、6日までで200～300室のキャンセルを受け付けたという。今回は天候不順のためキャンセル料は受け取らずに対応している。担当者は「今回は残念な形になったが、また機会があれば『おひさま』の方に来てもらいたい」と話した。