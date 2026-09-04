ホロライブ・白銀ノエル、全身脱毛のデメリットを告白「毛がなくなって泡立てなきゃいけない」
「ホロライブ」所属Vtuber・白銀ノエルさんが、8月31日に博衣こよりさんのチャンネルで配信されたトーク企画『「今更聞けない女子への質問」へガチレスしてみるトーク番組』に出演。全身脱毛したことによって発生した“デメリット”を告白し反響が集まっている。
【動画】白銀ノエルさんが明かす全身脱毛の注意点（1：17：38ごろ）
こよりさん、ノエルさん、雪花ラミィさんが女子トークをした本企画は、リスナーから寄せられた「脱毛をしようか迷っています」「お風呂で異性に洗わせてもいい場所の限界は？」などの攻めた質問について3人が本音トークを展開。
脱毛に関するトークでは、全身脱毛の経験があるノエルさんが「これだけ伝えたい。昔は毛があったから泡立ってたの。だからわざわざボディーソープを泡立てるタオルみたいなのを使わなくてよかったんだけど、毛がなくなってツルツルになったから泡立てなきゃいけなくなった」と、予想外なデメリットを告白。これを聞いたこよりさんとラミィさんは「毛で泡立ててたの!?」「どんだけ生えてた!?」と驚きの声をあげている。
この話題にリスナーからは「えっど」「え？毛で泡立ててたの？」「それはどこの話しをｗ」「スポンジ使いなはれ」「それは毛のせいなのか？」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Koyori ch. 博衣こより - holoX -」
【動画】白銀ノエルさんが明かす全身脱毛の注意点（1：17：38ごろ）
こよりさん、ノエルさん、雪花ラミィさんが女子トークをした本企画は、リスナーから寄せられた「脱毛をしようか迷っています」「お風呂で異性に洗わせてもいい場所の限界は？」などの攻めた質問について3人が本音トークを展開。
この話題にリスナーからは「えっど」「え？毛で泡立ててたの？」「それはどこの話しをｗ」「スポンジ使いなはれ」「それは毛のせいなのか？」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Koyori ch. 博衣こより - holoX -」