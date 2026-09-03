京都府舞鶴市の民家でクマが居座り、市は緊急銃猟を実施しました。京都府内では制度が始まって以来初めてとなります。

【写真を見る】【速報・更新】京都府で初の「クマ緊急銃猟」民家の離れ縁の下居座ったツキノワグマの親子 麻酔銃が命中し２頭は動かなくなる 京都・舞鶴市

舞鶴市によりますと、9月3日午後5時12分、近隣の住民から「クマが縁の下にいる」と警察に通報がありました。警察から連絡を受けた市によりますと、舞鶴市大波下の民家の軒下にツキノワグマが居座っていたということです。大きさからクマは親子あわせて2頭いるとみられています。

クマがいた離れの縁の下で、母屋には人がいるということですが、これまでにけが人は出ていません。

市などはクマ捕獲用の檻で出入口をふさいで閉じ込め、半径およそ60メートルで屋内退避を呼びかけていました。

舞鶴市が撮影した映像では、建物からクマが顔を出す様子が確認できます。

京都府によりますと、午後９時半ごろに麻酔銃が発射され、クマは２頭ともうごかなくなったということです。

（午後１０時すぎ、原稿を更新）