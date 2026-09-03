「ふざけるな」豪雨被害の千葉で連続窃盗　住宅3軒が給湯器や室外機など盗まれる被害　専門家「被災地をターゲットにしている」

8月、豪雨被害があった千葉県の被災地で住宅を狙った窃盗事件が相次ぎました。

盗まれたのはエアコンの室外機や給湯器。

記録的な大雨に見舞われた沿岸部の町がなぜ狙われたのでしょうか。

8月30日、千葉県内の近隣3軒が一度にまとめて窃盗の被害に遭ったものとみられています。

現場を取材すると、被害に遭ったと思われる住宅の窓ガラスは割れたままとなっていました。

そして別の住宅では配管の先にあるはずの給湯器が外され、さらに2台の室外機が盗まれたのか、配管だけが残されていました。

被害を発見し、3軒の状況を通報したという男性は「うちのお庭の方から斜め前の台所のガラスを見たとき割られていて、あと格子が外されていたので気になってちょっと行ってみたら“空き巣”が入ったような跡があったので。『水道の蛇口』とかも取られて、あと『エアコンの室外機』。他のお宅2軒も『エアコンの室外機』はみんな取られていました」と話しました。

銅やアルミが高値で売れるため最近多発している、室外機盗難。

3軒とも同じ被害に遭ったといいます。

被害を通報した男性は「（Q. 室外機を持って行かれたが近くに車を置いて持ち運ぶのは可能？）田んぼが多い所なので、農道の所に車を置くことができちゃう。犯人に対しては“ふざけるな”って思います」と怒りをあらわにしました。

近所の住民：

（Q. この辺りの人通りは多い？）人通りは今はもうめっきり減っちゃってほとんどいない。朝と夕方、犬の散歩とかその辺が少しいるぐらいで。夜はほぼなし。

3軒の住宅での卑劣な犯行の手口について、元兵庫県警刑事部長の棚瀬誠さんに現場の映像を見てもらうと、「“被災地”を“ターゲット”にしているのではないかと」と話しました。

被害に遭ったこの地域は8月13日に「レベル5大雨特別警報」が出るほどの豪雨に見舞われていました。

周辺住民：

私の家の前は20cmぐらい（雨水が）たまった感じ。

棚瀬さんは「他府県のご家族に一瞬でも身を寄せるみたいなこともある。避難されている方がいれば、そもそも不在時間が長いということになるし、人目につきにくい中、ボランティアなり工事業者を装って行ってもまったく違和感がない。室外機を外していてエアコン業者みたいな格好をしても、違和感がないでしょうから。家に忍び込むのは“可能であればやろう”くらいのつもりだった可能性はある」と分析します。

相次ぐ地震や大雨などの災害につけ込むような悪質な手口。

棚瀬さんは「犯行から身を守るためには防犯カメラや人感センサーライトなどの対策をとる他、外からリモートで電気をつけるなど長期の不在が明らかにならないための工夫が重要。また不在中に洗濯物を干すことは有効である一方、数日以上干したままにすると逆効果」だといいます。

立て続けに起こった卑劣な犯行。

普段からの防犯意識とともに、大きな災害のあとにはいつも以上に注意が必要です。