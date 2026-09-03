9月2日、「デイリー新潮」で報じられたタクシー・ハイヤー運行会社「東京エムケイ」（港区）内部における“パワハラ”問題。同日、東京エムケイは記者会見を開き、報道について謝罪した。

「同誌によると、東京エムケイのオーナー・青木政明氏（62）が8月13日早朝、新橋にある営業所で、従業員に対して暴言を浴びせながら、パイプ椅子や卓上にあった物を投げるなどの危険行為に及んだといいます。幸いケガ人は出なかったようですが、関係者の証言によると、青木氏は《時折会社に来ては暴れ回る》そうです。青木氏は、同誌の取材に対して、《すいませんでした。（あの日は）ほんまにキレてしもうた》などと謝罪したといいます」（WEBメディア記者）

会見には、青木氏の実姉で、東京エムケイの松原京美代表取締役らが出席。冒頭、松原氏は「弊社において社主が従業員に対し、大声で怒鳴る、物、椅子を投げるなどの行為に及んだ事実を確認しております。これらはハラスメントに該当するものであり、決して許されるものではありません」と述べ、騒動を謝罪した。

8月13日に起きたパワハラ行為は、会社を挙げて従業員の英会話力向上につとめているなかで、青木氏が営業所で従業員に英語で話しかけ、単語テストを出題するも、従業員が答えられず、青木氏が激怒したことが原因だったという。一連のやり取りを映像で確認した松原氏は、青木氏を呼び出したといい、「62歳の弟に姉が大喧嘩をいたしました。会社が潰れたらどうするんや、という話にもなりました」とも語った。

また、今回の事実関係は明らかであるため、第三者委員会による調査を行うことはないが、管理職向けのハラスメント研修の実施や、相談窓口も設置するという。松原氏は、弟の青木氏について、「社主、株主ではあるけれども、言い方は悪ですけど、会社の株を売って、株主から抜けてもらえたらな、という気が今はあります」とも述べていた。

そして、会見の質疑応答では、青木氏が従業員に放った暴言や具体的な行為も明らかになったのだが、その際の松原氏の態度が現在、SNSで波紋を広げている--。

記者が、松原氏やその他の関係者に対して、「（青木氏が）椅子とかを投げたという話ですが。それ以外に投げたものは確認されていますか」と質問すると、関係者の男性は「プラスチックのボードですね、指示内容を置いておくボードです。そして、ご自分で飲んでいた水の紙コップをぐしゃぐしゃにして、投げた」と返答。

また、同じ記者による「暴言とは具体的にどのようなことを言ったのか、確認されていますか」との質問に対して、先の男性は「この場で申し上げるのは心苦しいんですけれども、例えば英語で、ファック・ユーといったような言葉ですとか」と説明。すると、松原氏は吹き出しながら、一般的に差別的な用語として理解されている発言もあったと指摘しつつ、以下のように応じていた。

「何回言わしたら気が済むねん、とか。そういう感じです（笑）」

車内におけるパワハラという深刻な問題にもかかわらず、脱力した様子で話した松原氏。これ以外でも、松原氏が笑みを浮かべる場面はいくつかあったが、Xでは、松原氏の態度に「緊張感がない」として、以下のような疑問の声が上がっている。

《笑って会見する内容では無いですよね》

《笑い事ではない…》

《この緊迫感のなさ、逆に不信感増すわ》

とはいえ、この前段では、青木氏の言動を「これはもうとんでもない」とも厳しく指摘していた松原氏。弟のあまりの“やらかし”具合に、もはや笑うしかなかったのかもしれない。