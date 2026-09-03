長引く秋雨前線の影響で北陸では再び大雨となっています。

前線はこの後、本州付近を南下し沖縄地方に接近している台風24号の影響を受け週明けまで全国的に警報級の大雨となる見込みです。

緊急安全確保が出されている青森県五所川原市から中継です。

早瀬結香記者：

現在、こちらでは雨は降っていませんが、五所川原市内を流れる飯詰川には茶色く濁った水が勢いよく流れています。

そして、こちら一面に茶色い水が広がっていて、池のように見えますが、畑なんです。

こちらの飯詰川ではきょう未明、川の水があふれ、周辺の住宅や畑に流れ込みました。

近くに住む住民によりますと、川からあふれた水が倉庫や畑などに流れ込み、育てていた作物はすべて水につかってしまったということです。

五所川原市ではおとといからきょうまでの雨量が187.5ミリに達し、9月としては観測史上最大となりました。

また、現在も長富鎧石地区などには警戒レベル5の「緊急安全確保」が発令されています。

夕方ごろには再び強い雨が降る恐れがあり、引き続き厳重な警戒が必要です。