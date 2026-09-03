「バスの中で寿司が回る」衝撃の光景 世界初“走る回転寿司”「SUSHI BUS」爆誕【10月から運行を開始】
東京の街を走りながら、回転寿司を楽しむ--。2階建てバスと回転寿司を組み合わせた世界初の観光コンテンツ「SUSHI BUS」が、2026年10月から運行を開始する。2年半にわたる試行錯誤を経て誕生した、まさに“走る回転寿司店”だ。
【画像】世界初「二階建てバス × 回転寿司」2F客席イメージ
「SUSHI BUS」は、2階建てオープントップバスの2階席に回転寿司のレーンを設置。バスの1階に備えられたキッチンで寿司を作り、車内エレベーターで2階へ運んだ後、進行キャストがレーンに寿司を流す仕組みとなっている。利用者は約70分の運行時間内、寿司を食べ放題で楽しめるという。
発着地は東京駅近くの鍛冶橋駐車場。あえて目的地や終着地を設けず、単なる移動手段ではなく「エンターテインメント型のフードアクティビティ」として展開する。寿司を味わいながら東京の街並みを楽しめる、日本ならではの新たな観光体験を目指す。
運行ルートの詳細は明らかにされていないが、渋谷スクランブル交差点や銀座通り、浅草の雷門前などを走れば、車内だけでなく街を行き交う人々からも注目を集めそうだ。運営側も「見られる楽しみ」を魅力の1つに掲げており、見慣れない“回転寿司が走るバス”は、多くの人がスマートフォンを向ける存在になることが予想される。
企画の実現には約2年半を要した。日本国内で稼働するキッチン付き2階建てレストランバスは限られており、既存のレストランバスをフルリノベーションすることで「SUSHI BUS」の形を作り上げた。また、走行するバスの車内に回転寿司レーンを導入する試みも世界初となる。
バスの2階に設置される寿司レーンについては、寿司コンベアを手がける北日本カコーと長期にわたって検証を重ねたという。バスの設備や座席設計、許認可など、通常の回転寿司店とは異なる課題をクリアしながら完成に至った。
運行開始時は1台のみで、座席数は20席を予定。1日最大5回転とした場合、最大100席、1か月では最大3000席、年間では最大3万6500席となる計算だ。世界中で20席しかないという希少性も大きな特徴で、インバウンド観光客にとって“予約困難な体験”となることを目指す。
訪日観光客にとって人気の高い「寿司」と、東京観光の定番でもある2階建てオープントップバスを融合させた「SUSHI BUS」。車窓から東京の景色を眺めながら、目の前を流れる寿司を楽しむという前例のない体験が、2026年10月から東京の街を走り始める。
今後は東京での1台目を皮切りに、2台目、3台目へと規模を拡大し、大阪や京都をはじめ全国の主要観光地への展開も視野に入れる。日本の食と観光を掛け合わせた“走る回転寿司店”が、新たな名物となるか注目される。
【画像】世界初「二階建てバス × 回転寿司」2F客席イメージ
「SUSHI BUS」は、2階建てオープントップバスの2階席に回転寿司のレーンを設置。バスの1階に備えられたキッチンで寿司を作り、車内エレベーターで2階へ運んだ後、進行キャストがレーンに寿司を流す仕組みとなっている。利用者は約70分の運行時間内、寿司を食べ放題で楽しめるという。
運行ルートの詳細は明らかにされていないが、渋谷スクランブル交差点や銀座通り、浅草の雷門前などを走れば、車内だけでなく街を行き交う人々からも注目を集めそうだ。運営側も「見られる楽しみ」を魅力の1つに掲げており、見慣れない“回転寿司が走るバス”は、多くの人がスマートフォンを向ける存在になることが予想される。
企画の実現には約2年半を要した。日本国内で稼働するキッチン付き2階建てレストランバスは限られており、既存のレストランバスをフルリノベーションすることで「SUSHI BUS」の形を作り上げた。また、走行するバスの車内に回転寿司レーンを導入する試みも世界初となる。
バスの2階に設置される寿司レーンについては、寿司コンベアを手がける北日本カコーと長期にわたって検証を重ねたという。バスの設備や座席設計、許認可など、通常の回転寿司店とは異なる課題をクリアしながら完成に至った。
運行開始時は1台のみで、座席数は20席を予定。1日最大5回転とした場合、最大100席、1か月では最大3000席、年間では最大3万6500席となる計算だ。世界中で20席しかないという希少性も大きな特徴で、インバウンド観光客にとって“予約困難な体験”となることを目指す。
訪日観光客にとって人気の高い「寿司」と、東京観光の定番でもある2階建てオープントップバスを融合させた「SUSHI BUS」。車窓から東京の景色を眺めながら、目の前を流れる寿司を楽しむという前例のない体験が、2026年10月から東京の街を走り始める。
今後は東京での1台目を皮切りに、2台目、3台目へと規模を拡大し、大阪や京都をはじめ全国の主要観光地への展開も視野に入れる。日本の食と観光を掛け合わせた“走る回転寿司店”が、新たな名物となるか注目される。