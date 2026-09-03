中指のマメでIL入りしている佐々木朗希

【MLB】ドジャース ー カージナルス（日本時間3日・ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は2日（日本時間3日）、本拠地カージナルス戦前の会見で、佐々木朗希投手の復帰時期について言及した。8月27日（同28日）から15日ILに入っているが、「復帰までそれほど長くはかからないと思う」と見通しを語った。

佐々木は26日（同27日）の登板時に中指のマメが破れて緊急降板。翌日にILに入っていた。それでも1日（同2日）からは2日続けて本拠地でキャッチボールを行い、立ち投げて剛速球を投げ込んでいた。

指揮官は「昨日ベンチの端にいる彼を見たが、（マメは）順調に治っているし、今も腕を動かしてキャッチボールを続けている」とコメントした。

プレーオフが近づく中で先発か、中継ぎかの起用法について問われると、「現時点では分からない。彼が復帰するときにローテーションがどうなっているか次第だ。できれば、彼にはローテーションに戻ってもらいたいと考えている」と話した。（Full-Count編集部）