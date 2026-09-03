原菜乃華“普通な私”＆作間龍斗“特別な彼”の出会いから始まる物語 映画『ないものねだりの君に光の花束を』予告＆メインビジュアル公開
俳優・原菜乃華とACEesの作間龍斗がダブル主演を務める、映画『ないものねだりの君に光の花束を』（11月20日公開）の予告とメインビジュアルが公開された。
【動画】映画『ないものねだりの君に光の花束を』本予告
今作は、10代を中心に人気を誇る汐見夏衛氏の同名小説を実写映画化。すべてにおいて普通で個性がないことがコンプレックスの高校生・影子（原）のモノローグとともに幕をあける予告映像。「彼はいつだって、誰よりも輝いていた」--その言葉を裏付けるように、アイドルとしての仕事はもちろん、学業もすべて完璧にこなし、まばゆいほどの光を放つ真昼（作間）の姿が印象的に映し出されていく。
一見、正反対にも見える影子と真昼。思いがけず図書委員を務めることになった2人は、図書室でともに過ごす時間の中で、少しずつ心の距離を縮めていく。自分にはない“特別なもの”を持つ真昼に引け目を感じ、自身の平凡さを卑下する影子。しかし真昼は、そんな影子が自分では気づけずにいた魅力を見つけ、まっすぐに肯定していく。
ところが、真昼が何気なく発した「お前はいいな。普通だから」という言葉をきっかけに、2人の間にすれ違いが生まれる。“普通”であることに悩み続けてきた影子は、「どうせ私は普通だよ。うらやましいよ、そんなにいろいろ持っててさ」と、抑えていた感情をぶつけてしまう。
しかし「あの頃、私は大きな思い違いをしていた」という影子のナレーションとともに、空気は一変。完璧で、誰よりも輝いて見えた真昼が抱えていた壮絶な過去と痛みが、少しずつ明らかになっていく。「俺は特別なんてほしくなかった」と影子を突き放す真昼、そして涙ながらに訴える影子--。
光の中にいた真昼と、影の中にいた影子。それぞれが抱えてきた孤独と痛みが交差し、最後には、真昼に手を差し伸べる影子の姿が映し出され、“本当の自分”と向き合う2人が織りなす旅のはじまりに、期待が高まる予告映像に仕上がった。
併せて公開されたポスタービジュアルでは、2人が絆を深めていく図書室を背景に、真昼に手を差し伸べる影子の姿を活写。まるで影子の存在が真昼の心に光を灯すような、ぬくもりに満ちたビジュアルが完成した。
誰かと比べて、自分には何もない“普通”だと立ち止まっている影子。“特別”な光に溺れもがき苦しむ真昼。決して交わるはずのなかった2人。大切な人に「生きていてほしい」と願うこと。その人の手を離さないこと。それは、この世界で最も強い“絆”だった。まるで観客に光の花束を届けるような、絶望が希望へと変わるラストが待ち受ける。
【動画】映画『ないものねだりの君に光の花束を』本予告
今作は、10代を中心に人気を誇る汐見夏衛氏の同名小説を実写映画化。すべてにおいて普通で個性がないことがコンプレックスの高校生・影子（原）のモノローグとともに幕をあける予告映像。「彼はいつだって、誰よりも輝いていた」--その言葉を裏付けるように、アイドルとしての仕事はもちろん、学業もすべて完璧にこなし、まばゆいほどの光を放つ真昼（作間）の姿が印象的に映し出されていく。
ところが、真昼が何気なく発した「お前はいいな。普通だから」という言葉をきっかけに、2人の間にすれ違いが生まれる。“普通”であることに悩み続けてきた影子は、「どうせ私は普通だよ。うらやましいよ、そんなにいろいろ持っててさ」と、抑えていた感情をぶつけてしまう。
しかし「あの頃、私は大きな思い違いをしていた」という影子のナレーションとともに、空気は一変。完璧で、誰よりも輝いて見えた真昼が抱えていた壮絶な過去と痛みが、少しずつ明らかになっていく。「俺は特別なんてほしくなかった」と影子を突き放す真昼、そして涙ながらに訴える影子--。
光の中にいた真昼と、影の中にいた影子。それぞれが抱えてきた孤独と痛みが交差し、最後には、真昼に手を差し伸べる影子の姿が映し出され、“本当の自分”と向き合う2人が織りなす旅のはじまりに、期待が高まる予告映像に仕上がった。
併せて公開されたポスタービジュアルでは、2人が絆を深めていく図書室を背景に、真昼に手を差し伸べる影子の姿を活写。まるで影子の存在が真昼の心に光を灯すような、ぬくもりに満ちたビジュアルが完成した。
誰かと比べて、自分には何もない“普通”だと立ち止まっている影子。“特別”な光に溺れもがき苦しむ真昼。決して交わるはずのなかった2人。大切な人に「生きていてほしい」と願うこと。その人の手を離さないこと。それは、この世界で最も強い“絆”だった。まるで観客に光の花束を届けるような、絶望が希望へと変わるラストが待ち受ける。