各地で相次ぐ“災害級の大雨”。2日は青森県で線状降水帯が発生し、住宅への浸水や土砂崩れが起きました。3日からは沖縄付近を迷走する「台風24号」の影響で、広い範囲で警報級の大雨の恐れがあります。

■福島・郡山市では息苦しくなるほどの雨が…

まるで台風が来たかのような“猛烈”な雨と風。2日午後1時半頃の福島県郡山市、息苦しくなるほどの雨が20分ほど降ったということです。福島市では“天気急変の瞬間”が…

「うわっ。何だ、この雨。すごい、すごい」

またたく間に景色は一変。

「何これ、こんなことある？」

関東でも…

記者

「午後4時半頃の日光市内です。バチバチと音を立てる強い雨が降ってきました」

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大阪の上空に現れたのは“巨大な雨柱”。まさに、その頃…

記者

「突然の雨で傘をもっていない人も見られます」

大阪市では急な激しい雨に見舞われました。

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停滞する秋雨前線の影響で大気の状態が不安定な日本列島。新潟市の科学館では雨漏りが発生。臨時休館して片付けに追われるなど被害も出始めています。

■「記録的短時間大雨」の青森…住宅への浸水被害も

「線状降水帯」が発生した青森県。

記者

「雨が川のように流れています」

「記録的短時間大雨速報」が相次いで発表されました。一夜あけ、上空から見た町。その下では…

記者

「消防の車が、雨水によって水没していて、いま人力で車を脱出させようとしています」

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道路の境目がわからないほどあたり一帯が大規模に冠水。水はひざぐらいの高さまで。

女性「うちの中も水浸し」

住宅への浸水被害も相次ぎました。

──ここ玄関ですか？

女性「玄関です。中も水浸し」

──電気つかないですか？

女性「さっき消えたの。流しも水浸し」

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すぐ近くを流れる川が氾濫し、住宅に流れ込んだということです。青森県によりますと、少なくとも69棟の建物被害が確認されたということです。

記者（青森・鯵ヶ沢町／2日）

「倒木の影響で、道が完全に塞がれています」

記者（青森・弘前市／2日朝）

「りんご園ののり面が崩れ、土砂崩れが発生しています」

青森県内では一時レベル4の「土砂災害危険警報」が発表。連日のように列島各地で“災害級の大雨”に見舞われる中、警戒が必要なのが「台風24号」の動き。3日には沖縄本島や奄美地方に接近しますが、その後は“迷走”を続け、沖縄付近に停滞する可能性も。

気象庁・永山隆治天気相談所長「台風が接近する前から、前線によって大雨になることがあげられます」

「台風」と「秋雨前線」の“危険な組み合わせ”で先月、大雨被害が相次いだ北陸では、3日に再び“警報級の大雨”となる予想に。前線が南下する4日以降は、関東から九州の広い範囲で“警報級の大雨”の予想となっているのです。

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再びの大雨に警戒しているのが…

モトパーク・塩谷健仁社長「何から手をつけていいのかわからない状況で…」

先月の豪雨被害の“爪痕”が残る千葉市。このバイク店では店の前の道路が大規模に冠水。

モトパーク・塩谷健仁社長「水がその辺まで来たので。マニュアル入れてる下の引き出しの分は水にぬれた。ここまでひどい雨が降ると思わなかった」

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先月の豪雨の時も台風周辺の湿った空気が流れ込み、発達した雨雲が千葉県に停滞。「記録的短時間大雨速報」が25回も発表されました。あれから半月たった今も完全に営業を再開できていない中…

モトパーク・塩谷健仁社長「（Q：また次、台風が来る予想だが？）不安とおそろしいことですよね。正直まだどうしていいかわからない」