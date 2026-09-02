山田涼介『一次元の挿し木』クランクアップ！ 「自分の役者人生において必要な作品だった」
9月6日に最終回を迎えるドラマ『一次元の挿し木』（読売テレビ・日本テレビ系）より、主演・山田涼介のクランクアップ写真とコメントが到着した。
【写真】山田涼介が新フレグランスを体験「夏にぴったり！」 「シー ソルト アドベンチャー」ポップアップイベントの様子
2025年『このミステリーがすごい！』大賞 文庫グランプリを受賞した松下龍之介の同名小説を実写化した本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。主人公で遺伝子学を研究する大学院生・七瀬悠役を山田涼介が演じる。
不可解な謎を追う中で、さまざまな思惑に翻弄され、葛藤する主人公・七瀬悠を演じ切った山田は、「『一次元の挿し木』は非常に難しい作品でしたが、現場ではスタッフの皆さんもキャストの皆さんも、明るく一緒にいてくれたので、本当に心強かったです」と撮影を振り返る。
さらに「結果が全てではないとは思いますが、第1話も（※クランクアップ段階で合計）500万回以上TVerで視聴者の皆さんに見て頂けていて…これは、スタッフ・キャストの皆さんが真摯にこの作品に向き合った結果だと思っていますので、皆さん一人ひとりがちゃんと自分を褒めてあげてほしいです」と、スタッフやキャストへの思いを明かした。
最後に「僕自身も、この作品は、自分の役者人生において必要な作品だったと思っています。皆さんに出会えて、そしてこの作品に出会えて、本当に幸せに思います」と、作品との出会いへの感謝を語った。
座長・山田を筆頭に、キャスト・スタッフが暑い夏の撮影を乗り越え、無事にクランクアップを迎えた本作。9月6日放送の最終話では、山田演じる悠がどのような結末を迎えるのか、最後まで見届けてほしい。
ドラマ『一次元の挿し木』最終回は、読売テレビ・日本テレビ系にて9月6日22時30分放送。
【写真】山田涼介が新フレグランスを体験「夏にぴったり！」 「シー ソルト アドベンチャー」ポップアップイベントの様子
2025年『このミステリーがすごい！』大賞 文庫グランプリを受賞した松下龍之介の同名小説を実写化した本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。主人公で遺伝子学を研究する大学院生・七瀬悠役を山田涼介が演じる。
不可解な謎を追う中で、さまざまな思惑に翻弄され、葛藤する主人公・七瀬悠を演じ切った山田は、「『一次元の挿し木』は非常に難しい作品でしたが、現場ではスタッフの皆さんもキャストの皆さんも、明るく一緒にいてくれたので、本当に心強かったです」と撮影を振り返る。
最後に「僕自身も、この作品は、自分の役者人生において必要な作品だったと思っています。皆さんに出会えて、そしてこの作品に出会えて、本当に幸せに思います」と、作品との出会いへの感謝を語った。
座長・山田を筆頭に、キャスト・スタッフが暑い夏の撮影を乗り越え、無事にクランクアップを迎えた本作。9月6日放送の最終話では、山田演じる悠がどのような結末を迎えるのか、最後まで見届けてほしい。
ドラマ『一次元の挿し木』最終回は、読売テレビ・日本テレビ系にて9月6日22時30分放送。