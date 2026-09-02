元AKB48グラビア美女、衝撃の“モテ伝説”「連絡が常に3桁くらいは来ます」
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#8が1日、放送された。#8のスタジオゲストには、女優の永尾まりやとアーティストのぶっ恋呂百花が登場した。
【写真】元AKB48美女、交際中のイケメン格闘家とバスタブで何度も濃厚キス！
ヒモ男の話題になり、ニューヨーク・屋敷裕政から「ヒモ男に捕まったことはないですか？」と問われた永尾は、「いい感じの人がいた時に、相手の人に家が無くて、家に住まわせてた」とまさかの過去を告白。「波長が合った」と語るその相手の職業が「バーテン」だったことも明かし、後に交際まで発展したといいます。当時のデートについて「折半したくないから、先にスーパーに行って買い物して、一緒に料理していました」と語った永尾に、さらば青春の光・森田哲矢は「しっかりヒモだ」とツッコミを入れた。
また、自身の“モテ伝説”を聞かれると、永尾は「彼氏がいない時は、連絡が常に3桁くらいは来ます」と衝撃の事実を告白。さらに「（お誘いで）1か月のスケジュールが埋まっちゃう」と規格外のモテエピソードをさらりと明かし、森田は「飲みに行ってその後もあるんですか？」と興味津々に。「OKだったら」と笑顔で答えた永尾にMC陣も驚きの表情で聞き入っていた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
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ヒモ男の話題になり、ニューヨーク・屋敷裕政から「ヒモ男に捕まったことはないですか？」と問われた永尾は、「いい感じの人がいた時に、相手の人に家が無くて、家に住まわせてた」とまさかの過去を告白。「波長が合った」と語るその相手の職業が「バーテン」だったことも明かし、後に交際まで発展したといいます。当時のデートについて「折半したくないから、先にスーパーに行って買い物して、一緒に料理していました」と語った永尾に、さらば青春の光・森田哲矢は「しっかりヒモだ」とツッコミを入れた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。