岸明日香35歳、完全どすっぴんで臨んだ最新写真集への覚悟「全部曝け出そう」
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#8が1日、放送された。#8の番組後半では、整形を経験した女性たち真実の恋を探す恋愛企画「シリコンズ：ラブ」がついに完結した。
【写真】岸明日香、どすっぴんで臨んだ最新写真集
これまでさまざまな葛藤やトラウマを打ち明け、絆を深めてきた男女8人。整形総額約1000万円の美容クリニック店員・ちさが最後に選択した告白相手とは…？そして、“モテ男”のアーティスト・タクミを巡る、女性たち戦いはどんな結末を迎えたのか！？ 女性たちが自分の殻を破り、外見も内面もさらけ出した“魂の告白”の行方に注目だ。
スタジオでは、ゲスト出演したタレントの岸明日香が、自身のデビュー15周年を記念した写真集『Trajectory』について言及。今回の写真集の表紙は「“35歳すっぴん”っていうので、どすっぴんで撮らせてもらった」と、メイクを一切せず、コンタクトレンズすら外した“完全すっぴん”で臨んだことを明かした。「今回は絶対うそつかんとこう」「すっぴん風じゃなく、全部曝け出そう」と並々ならぬ覚悟を語り、「もしかしたら最後の写真集になるかもしれない」と、15周年を迎えた心境を吐露した。
また、同じくゲストで登場したタレントのざわちんは、「シリコンズ：ラブ」を見届け、整形への葛藤を抱える女性たちに向けて「整形に手を出す前に、メイクを一回頑張ってほしい」「二重テープをしてみたり、鼻が高く見えるメイクを勉強してほしい」と、メイクのスペシャリストとして金言を残す場面もあった。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】岸明日香、どすっぴんで臨んだ最新写真集
これまでさまざまな葛藤やトラウマを打ち明け、絆を深めてきた男女8人。整形総額約1000万円の美容クリニック店員・ちさが最後に選択した告白相手とは…？そして、“モテ男”のアーティスト・タクミを巡る、女性たち戦いはどんな結末を迎えたのか！？ 女性たちが自分の殻を破り、外見も内面もさらけ出した“魂の告白”の行方に注目だ。
また、同じくゲストで登場したタレントのざわちんは、「シリコンズ：ラブ」を見届け、整形への葛藤を抱える女性たちに向けて「整形に手を出す前に、メイクを一回頑張ってほしい」「二重テープをしてみたり、鼻が高く見えるメイクを勉強してほしい」と、メイクのスペシャリストとして金言を残す場面もあった。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。