家族と一緒に海水浴へやってきたわんちゃん。しばらくすると、お母さんが沖に浮いているのを見つけて…？お母さんに危機が迫っていると勘違いしたわんちゃんの救助の様子がかっこいいと話題に。

投稿には「すごい！本能のままに…でしょうか」「ママさん幸せですね」と絶賛の声が寄せられ、再生回数56万回を超える反響が寄せられることとなりました。

【動画：海水浴を楽しんでいたら、大型犬が『ママが危ないかもしれない』と勘違いして…愛を感じる『救出の光景』】

沖で遊んでいるお母さんを見つけた泰楽くん

動物飼養管理士の資格を持つアウトドアライター・椎名前太さんが公開しているInstagramアカウント『椎名前太|頂のんびリスト』に、わんちゃんのかっこいい救助活動の様子が投稿されて笑顔を届けることになりました。

テレビ番組でゴールデンドゥードルの『泰楽くん』と一緒に山登りにも挑戦したことのある『椎名前太さん』ことお父さんが今回向かうことになったのは…海！家族みんなでライフジャケットを着て、泰楽くんの足にはブーツも着用。海水浴をする準備バッチリです。

しかし、泰楽くんはなぜか沖を見つめてどこか心配そうな面持ち。その理由は…お母さんが沖で遊んでいたから！

もちろんお母さんもライフジャケットを着て安全対策バッチリでしたが、それでもいつもと違う環境に不安がよぎるのか、泰楽くんはお母さんの方を向いて立ち止まっていたそう。

そんな泰楽くんの様子を見たお父さんは、「いいよ、行け！」と、お母さんのところへ行きたそうにしていた泰楽くんの後押しをしてあげたといいます。

今すぐにでも駆けつけたいけど…

お父さんにGOサインを出してもらった泰楽くんは、スッと立ち上がって一歩前へ。しかし、なぜか水の中には飛び込まずお父さんの方を振り返ったそう。実は、泰楽くんは水の中に飛び込むのがちょっぴり苦手なのだとか。

しかし、大好きなお母さんの一大事とあれば引き下がるわけにはいきません。泰楽くんは、すぐにお母さんがいる場所へと続く道を駆け出したといいます。

かっこよすぎる泰楽くんのレスキュー姿に絶賛の声！

沖で遊んでいるお母さんを助けに向かった泰楽くん。その姿は、すぐに小さくなっていったそう。そして、お母さんの近くまでやってきた泰楽くんは水に入りますが…その直後、押し寄せてきた波にバランスを崩されることに。

しかし、泰楽くんの頭の中はお母さんのことでいっぱい。その後も怯むことなく、お母さんのところへと一直線。その勇敢な姿に惚れ惚れしてしまいます。

そして、とうとうお母さんのもとへとたどり着いた泰楽くん。そっと近寄ってみたところ…水面にぷかぷかと浮かんで海水浴を楽しんでいただけのお母さんは、突然泰楽くんが背後から現れて少し驚いているご様子。

一方、お母さんのそばへやってきた泰楽くんは、「ボクにつかまって！」と、どこか誇らしげです。

そんな小さなレスキュー隊員の活躍に、たくさんの人が笑顔を届けてもらうこととなったのでした。

お母さんの救助に向かう泰楽くんの光景には、「これは愛しい」「飛び込み苦手なんだねｗ」「『ママさんが危ない！』と思って助けに行ったんですね。優しいなぁ」と絶賛の声が続々と寄せられることに。

Instagramアカウント『椎名前太|頂のんびリスト』では、そんな泰楽くんと家族たちの自然と触れあう様子が綴られていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「椎名前太|頂のんびリスト」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。